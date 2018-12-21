【決性11點】佳節收驚喜禮物　每晚欲罷不能……

Q：我老公在一間全男班的公司工作，他們一班同事向來玩得沒有底線。上星期公司舉行派對，老公在交換禮物時，抽到一隻彩蛋回來，還以為是朱古力之類，怎知拆開後竟是一隻震蛋，我立即感到嫌棄，但老公卻是欣喜若狂，左看右弄的研究着，然後說這是好東西，催促快點上床。我人生是第一次被這樣刺激，高潮感覺跟以往的完全不一樣，之後趁老公返工，我便偷偷使用，晚上又同老公拿來玩。我是懂得自慰的，但這東西卻令我和老公都迷上了，尤其是我拿它來自慰時特別開心，熱衷之餘亦帶罪咎感，好像瞞著老公似的，又怕老公知道後呷醋，怪我鍾情自慰，又真的怕自己停不了，我應停止使用嗎？

Amy



A：一份驚喜禮物，給你和老公發掘出另一層次的性福，激發了床笫間的性歡愉。性玩意亦在個人情慾上，給你帶來新穎的體驗，同時卻像打開了「潘多拉盒子」惹來絲絲煩惱。你要明白，自慰並非甚麼不忠的事，何須覺得罪咎？就如多數男性於婚後仍會自慰，他們也沒刻意坦白告訴老婆。

自慰能滿足個人性慾望和性需要，夫妻間不需要互相申報，除非兩口子認為分享私密行為是一種獨特趣味。收藏個人秘密，不等於做了甚麼不見得光的行徑。毋須憂慮一旦被丈夫知道自己有自慰的習慣，會否令男性自責滿足不了女方，亦不應質疑自己的性需要是否太強烈。男女均有自然的性衝動，只不過社會習慣將女性認定為「無慾無求」的主體。自慰多寡是個人的性需要，只要符合個人當時的身體及心理狀況，最重要的是你自己覺得適中，實在不需強行壓抑。

女性在婚後繼續自慰，並不代表女人不愛她們的伴侶，或伴侶失去吸引力。事實是，從自慰和伴侶性行為得來的快感，是兩種很不同的愉悅。例如不少女性在自慰過程往往表現得更輕鬆，更大的想像和情慾空間，這是基於自慰並不涉及性表現評分。此外，它亦會協助你先了解自己快樂的泉源，然後懂得讓伴侶知道你喜歡甚麼。所以伴侶性行為跟自慰並不應處於敵對關係，自慰可視為進一步了解對方喜惡的途徑。



李偉儀