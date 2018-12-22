年尾急救面膜推介！必搶入手價！

臨近年尾有眾多派對，相信不少姊妹都正在為節日籌備，以最佳狀態示人。今次小編就想推介一下近期的超值面膜優惠，無論送價或自用都不怕傷荷包!面膜永遠都不會嫌多，最好就試多幾款是否適合自己！



櫻之戀8分鐘速效補水面膜 - $150/3盒

採用仿生科技Bionic Technology研製而成的天使纖維膜布，主打只需8分鐘，極速將當中的營養精華滲透肌膚底層。配方更添加櫻花萃取，加強美白保濕功效。其系列包括玻尿酸保濕、蝸牛修護、蘆薈抗敏、維生命C美白以及燕窩撫紋，針對不同人士的肌膚問題需要。

屈臣氏獨家發售

優惠期: 21/12-2018-3/1/2019



Sexylook黑面膜 - 2件85折 (原價: $65)

紅遍亞洲，於全球突破100000000片。相信不少姊妹都感受過黑面膜的神秘魔力。使用日本進口100%純棉材質，將活性炭織入純棉布膜，能吸出多餘油脂、污垢。深層清潔毛孔，去除老廢角質，「以黑吸黑」，改善肌膚黯沉問題，質感超柔軟服貼，令不少用家試過後都無法自拔。

銷售點: 屈臣氏、Citistore、Angel Beauty Bar

優惠期: 21/12-2018-3/1/2019



御泥坊面膜及泥膜 - $95/ 2盒

御泥坊泥膜採用精煉法國火山泥，細微泥漿分子深入毛孔帶走頑固濁質同時豐富礦物元素令肌膚屏障自然、通透。面膜膜材則採用日本高新醫療製品製造的冰羽靈膜布，1根纖絲1織到底，厚度只有0.01mm，比其他膜布更加輕薄和透氣，令保濕成分直達肌底。

銷售點: Sasa、Citistore、Angel Beauty Bar、Colourmix

優惠期: 即日起至31/12/2018