三界五行：金牛座2019　運程反覆戒急用忍

金牛座2019年總體運程比較反覆，因為守護星金星的若即若離，未能以較穩定的光亮照耀金牛座，加上受到天王星、水星、火星不同程度干擾，令金牛座躍躍欲試，企圖放棄與生俱來的保守與穩重，所以，這個星座的人在新的一年，得失成敗，表面似乎由上天決定，其實主要是靠自己如何面對似是而非的誘惑，以及不忘初心的意志。



事業是最容易受影響的一環。喜歡嘗試本來是好事，可惜火星令你衝動有餘，穩健不足，甚至有點冒失，必須時時提醒自己，欲速不達，戒急用忍。另外受到天王星與水星的相互作用，會變得猶豫不決，尤其是5至7月這三個月份，最好在事業運較為強勢的2及3月定出今年的努力方向及計劃，然後以不變應萬變，貫徹始終。8及9月的事業運掉頭向上，這時可以做一個全面檢討，適當微調一下。如果打算轉工換崗位，可在這兩個月份考慮，但無論有沒有轉換，年底的幾個月份，工作都必須戰戰兢兢，如履薄冰。



財運方面則一般，工作應將勤補拙，生活要儉以養廉。瘋狂購物，暴飲暴食，並非減壓的正確方法，花冤枉錢換來的只是亞健康。婚神星會帶來良好的愛情運，已有另一半的，應該多聽對方意見，未有對象的，2、6、8及12月都有很好的桃花運。健康無大礙，多作戶外活動，尤其是水上運動，既可減壓，又可以控制體重，帶來優質睡眠。



方向宇