聖誕倒數！8款必送閨密禮物

年尾日子總是忙，但過多幾天就是聖誕節，沒理由兩手空空出席閨密聚會吧？還好你跟她或她都是相識多年的好姊妹，或多或少都知道對方的扮靚喜好。一於趁還有幾天時間，精心挑選一份啱佢心水的X'mas Beauty Gifts，等佢齊齊靚住歡度佳節啦！



【急救靚樣靠Repair】

近期天氣寒冷又乾燥，即使未見其人，就咁睇閨密在Facebook或IG上的相片，都Feel到佢皮膚Dry爆。況且佳節期間派對連場，膚質勢必受到影響。不如送她belif近日推出的山金車賦活修護氣墊粉水潤套裝或Natura Bisse INHIBIT塑顏緊膚套裝。前者蘊含山金車精華，既補濕又有修復作用；後者有效減退表情紋和緊緻肌膚。當然，你仲可以細心地送上Aveda手足呵護套裝，好讓其纖纖玉手和白滑雙腿得到呵護。



【靚爆鏡彩妝精選】

除非你身邊閨密是打死都唔化妝的「素顏主義者」，否則送化妝品就實冇死！加上近日各大品牌狂出節日彩妝套裝，如美國著名彩妝品牌Urban Decay就推出了Naked Cherry系列套裝，不計當中的唇膏及眼線筆，單是眼影就有12色（由柔和啞致到熾熱金屬），方便打造多變眼妝。NARS則推出6款限量色調的臉部彩妝組合Hot Tryst Cheek Palette，讓女生打造細緻自然的立體輪廓。而VDL、benefit及Jo Malone London等彩妝及香水品牌，亦分別推出節日版妝品，相信姊妹收到都一定會心心眼。