營養師教你　湯圓咁食冇咁肥

湯圓有團團圓圓之寓意，亦為冬至飯畫上幸福的句號。不少家庭會選擇坊間現成的湯圓，一般以花生、芝麻為饀料，而在製造期間亦加入不少糖分。為免攝取過多糖分，香港專業教育學院（IVE）葵涌院校應用科學系講師兼英國註冊營養學家麥詠羚提醒大家，必須先閱讀產品包裝的營養標籤，留意是否屬低糖的產品。如果每100克的糖分含有少於5克，可視作低糖。如果擔心糖分的攝取，品嘗1、2粒應應節便可。



烹煮期間，一般在清水中加入薑及片糖，如果想吃得健康一些，麥詠羚建議可以一些天然食材如龍眼肉、紅棗，代替片糖，不但天然健康，而且亦有不錯的味道。而親手製作湯圓，可自行決定選用的材料，更見健康。



她更為大家設計健康應節的「藜麥紅棗核桃湯圓」食譜，以無糖豆漿製成湯圓皮，利用紅棗蓉和核桃製成餡料。此甜品含蛋白質、纖維素、鐵質和鈣質等多種營養，有助增強人體抵抗力和促進血液循環，其天然的甜味，亦可代替額外添加的糖，建議每人吃2粒淺嘗便好。



藜麥紅棗核桃湯圓

材料（4至5人分量）

糯米粉 200克

無糖豆漿 200毫升

藜麥 15克

紅棗 100克

核桃碎 2湯匙



烹調方法：

1.將藜麥放入水中煮約10分鐘，隔水備用。

2.糯米粉加入豆漿和藜麥揉成糰。

3.紅棗去核隔水蒸15分鐘後打成蓉，再加入核桃碎。

4.將糯米糰分成約10克，搓圓壓平後包入紅棗核桃餡。

5.湯圓煮至浮起便成。