恐龍迷必到　一家大細勇闖龍穴

聖誕節、元旦以至農曆新年，都是小朋友放長假的日子，家長為他們安排節日必定很頭痛。由即日起至2月中，元朗大棠有機生態園推出「恐龍冒險王國」嘉年華，非常適合一家大小去玩，當中最引人注目是5隻形態各異的機械恐龍，駐守大門口的是巨型暴龍，高3.4米、重達100公斤以上，當大家經過時還會搖頭咆哮，很有氣勢，其他還有釘狀龍（劍龍）、三角龍、恐爪龍（速龍）和慈母龍設置於不同區域；此外，還有3隻真人扮演的速龍，失驚無神嚇你一跳。



想找尋可愛的惡龍，只要走入攝氏-10度的冰雪館，便可以欣賞到各種顏色和造型的得意恐龍，提醒大家觀看時，切記眼看手勿動。立體恐龍館內設計了幾個恐龍圖案場景，只要依足最佳攝影位置的指示拍照，便可營造立體的視覺效果，值得留念。



讓小朋友放電的環節，還有15個大型充氣設施，由年幼的乖寶寶樂園、小童的馨迷城天地，以及成人都啱玩的極限挑戰樂園等都有，無論是波波池、障礙賽、大激鬥、瀡滑梯、迷宮都有趣刺激。一家大小還可以齊齊玩攤位遊戲或大型遊戲機，玩足一整日都無問題。



恐龍冒險王國

日期：現時至2019年2月10日9:00am-6:00pm

地點：元朗大棠有機生態園

前往方法：逢星期六、日及公眾假期，提供免費穿梭巴士，往返場地及港鐵朗屏站。

網址：www.facebook.com/hkdinokingdom/

