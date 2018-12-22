順風快遞：搶機票啦！日韓東南亞單程88蚊

88元優惠

HK Express早前宣布推出88元優惠機票，提供超過60,000個機位。優惠共分3輪，第一輪優惠將於星期一開始，乘客只要在2018年12月24日上午9時至12月30日下午11時59分，購買23條航線的來回程機票，去程最低只需88元！



至於第二輪與第三輪則分別由12月26日和12月28日上午9時開始。出發日期適用於今年12月31日至明年10月26日，目的地包括港人至愛的日韓城市，日本有名古屋及沖繩石垣島、韓國則有首爾，喜歡陽光海灘的朋友，則可以選擇布吉、芽莊、塞班島等等！

網址：https://www.hkexpress.com/



HK$155平飛東京

假如喜歡東京的朋友，香草航空最近亦推出優惠，明年1月7日至3月30日出發，單程飛東京最平HK$155起！訂飛優惠已經開始，到12月24日晚上10時30分咋，想買平飛就要把握機會。

網址：http://www.vanilla-air.com



2,890円大阪飛香港

至於樂桃航空亦有優惠，即日至12月26日晚上9點預訂大阪回港機票，單程最平2,890円，出發日期由明年1月8日至3月20日。假如夾到時間，用香草飛東京，由東京落大阪，再用樂桃回港，咁就勁抵玩啦！

網址：https://www.flypeach.com/pc/en

