召集文青　視藝聯展x免費工作坊

講到文青蒲點，大家可能都會想起賽馬會創意藝術中心（JCCAC），不過你又知唔知原來它的前身曾經是「山寨廠」的集中地？今年JCCAC藝術節將以「廠出」為主題，同大家細說它如何蛻變成孕育藝術家及「生產」藝術作品之「庫」。



藝術節其中一大看頭，當然是匯集近70位駐村藝術家作品的視藝聯展，展覽貫穿了中心第一代至新進藝術家，而他們每一位都有着不同的故事，好似許開嬌的《JCCAC製造》展現了集腋成裘的力量，而李香蘭的《斑鳩村民》則以石硤尾的斑鳩築巢、孵蛋誕下生命，對應藝術家在JCCAC孕育創作。至於許方華的《某種日常》，是一個探索不確定性和後人文表演觀念的裝置，他指出︰「作品啟發自摩打的震動，經重構後轉化成揚聲器，透過機器和觀眾行為產生聲音合奏，打破大眾對日常事物的固有思維。」



除了參觀展覽外，活動期間公眾亦可參與各種精彩免費節目，包括今年首次舉辦的藝術村開放日，將揭開藝術工作室的「神秘面紗」，讓公眾直接「踩入」藝術家的工作室，發掘他們創作的「小秘密」。另外，還有一連串藝術示範、工作坊、講座、表演等免費活動等待你的參與。其中在1月5日更會有專業人士分享北極光，洛磯山脈及班夫國家公園攝影心得，喜歡影相的你一定不能錯過。



日期：即日至2019年1月13日