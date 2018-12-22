本日日本：2018日本十大「無料」景點

傳統想法「免費無好」不一定對，就像在日本，就有很多「無料」景點，不但可免費參觀，仲要好好玩，而旅遊網站TripAdvisor就根據用者在過去一年的評價，總結出「2018年日本最佳免費景點排行榜」，當中排第1位的，竟不是自然風景，而是「JAL航空教室」！據解釋是因為它可近距離接觸飛機，深得飛機迷歡心。排第2位的是「橫濱麒麟啤酒村」，因為既可了解製作啤酒過程，又可免費試飲新鮮啤酒。而第3位的傳統庭院「八芳園」，不但是城市綠洲，更是不少日本新人的婚紗拍攝地。而第4位是在廣島的「海上自衞隊吳史資料館」，它由真實潛艇改建而成，人客還可走入潛艇內部參觀，夠晒過癮。其餘名次還有第5位的東京「新日本庭園酒店」、第6位的京都「修學院離宮」、第7位的富山「黑部水壩」、第8位的北海道「Nikka威士忌余市蒸餾所」、第9位的東京「淺草文化觀光中心」及第10位的沖繩「沖繩海洋博公園海豚表演劇場」等等。特別提醒各位，雖然以上景點都是無料參觀，但部分仍須預約，去前記得查明清楚，以免撲空。



2018最佳日本免費景點前10名

（1）JAL航空教室（大田 東京）

（2）橫濱麒麟啤酒村（橫濱 神奈川）

（3）八芳園（港區 東京）

（4）海上自衛隊吳史資料館（吳市 廣島）

（5）新日本庭園酒店（千代田區 東京）

（6）修學院離宮（上京區 京都）

（7）黑部水壩（立山町 富山）

（8）Nikka威士忌余市蒸餾所（余市町 北海道）

（9）淺草文化觀光中心（台東區 東京）

（10）沖繩海洋博公園海豚表演劇場（本部町 沖繩）