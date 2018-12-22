愉假親征：富山市　必食招牌壽司

位於日本北陸地方東北部的富山灣，由於表層有對馬暖流流動，而300米以下則是日本海固有冷水，令暖流系及冷水系的魚類都可在此生長，加上飛驒山脈供給養分，所以可在此捕獲多達500種的魚類，有「天然魚塘」的美譽。而且漁場跟漁港距離極近，魚獲可以馬上供給市場，令鮮度得到最大保證。如此得天獨厚的條件，令富山縣成為了享用壽司及刺身的天堂，去年3月，該縣的壽司店更為富山灣壽司登錄為地域團體商標，並設有一套標準，包括壽司的海產材料必須是來自富山灣出品，而壽司飯則要採用縣產米。而縣內有約50間壽司舖會提供富山灣壽司Set，包十貫富山灣壽司及味噌湯，各店的材料及價錢均不同，價錢由￥2,000至￥3,500不等。



到訪的江戶前壽司正，便是大力推動富山灣壽司的一員，據知該店的魚鮮是店長親自去面向富山灣的冰見漁港入貨，所炮製的富山灣壽司Set別出心裁地以呈富山縣地形的玻璃碟盛載，冬日的紅堪察、擬石蟹、加賀螺和吞拿魚均是首選，入口確係鮮甜非常。不夠喉的還可點選富山有名的炸白蝦，加杯啤酒或清酒相佐更是一樂也。



江戶前壽司正

地址：富山市一番町4-29

營業時間：11:00am~1:30pm、5:00pm~12:00mn（逢周二休息）

網址：http://www.sushimasa.asia