鮮花增節日氣氛　法國花藝大師Henri Moulié分享心得

每到佳節大家都鍾意在家中擺設花卉增添節日氣氛，即使是平日在家中加入花卉裝飾，都可以為大家的小小蝸居增添生氣和溫馨感覺。Maison XXII早前邀請法國殿堂級花藝大師Henri Moulié教授花藝技巧。Henri是法國巴黎著名花店Moulié Fleurs的創始人，他是Francais d'Art Flora協會主席並且是活躍的法國花卉行業中唯一獲得法國最高獎章的人。他曾為無數政客、皇室、名人及時裝品牌設計花藝裝飾，更是多個時裝大師包括Yves Saint Laurent、Mr. Christian Dior、Karl Lagerfeld及Tom Ford等好友。今次特別邀請Henri跟大家分享花藝設計、揀選花種和保養花卉的貼士。



【那種鮮花適合香港的天氣及季節？】

春夏：桔梗、豌豆花、鐵線蓮、蘭花，其中蘭花有多種顏色，如適當保養更可保存長時間

冬天：聖誕玫瑰、月見草



【打斜剪花延長壽命】

要鮮花Keep得更長久，最關鍵是剪花的方法，用優質的剪刀，在花的末端打斜削。同時每星期要換水兩次，就可以保持鮮花壽命。



【細小單色花束適合蝸居】

首先不要貪心，只選一兩種或是單色的花朵作布置，感覺更加和諧及優雅型格，如太多顏色反而感覺好Cheap。擺設方法有兩種，以幾束的極細小的花束組合一起，變成一條長形的花藝裝置；或組成一個極大的花束。花幹一定要短，因為空間已不大，如花幹太長會顯得空間更小。



另可在玄關或是桌上，考慮放置多個同款小型花樽，每個小花樽放置一種不同的花朵，會為家中添上一種Twisted Chic效果。花樽款式隨自己喜歡，簡單透明花樽就可以，不過Henri亦教大家可以在花樽上加入花卉裝飾，以膠水貼上花朵及閃石等作點綴。



【紅金銀加入節日氣氛】

經典紅、金及銀色絕對是最佳節日之選，亦可混合鮮果、乾葉或加入少量裝飾都可以為家中增添節日色彩。Henri笑言當然要睇自己Budget，如揀最時令的花朵價錢當然較平，質素亦有保證。如牡丹花是冬天時令花朵，可將紅色及深紅色等配合一起組成花束作擺設。他再次強調大家不要太貪心整好多好巨大花束，或是好多種花朵顏色混合一起，應該用細小而重複，或是大大小小配合一起，做出簡單又漂亮的效果。