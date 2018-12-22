Model Hunter：Siuyi Wong　最叻畫姜濤

「Hello！大家好，我是Siuyi Wong，是一名兼職模特兒。射手座的女生比較好動，喜歡做運動，而且經常自己去旅行，探索不同風景。我特別喜歡台灣，尤其享受當地的風土人情及生活模式。最初自己一個女生去也有點害怕，但後來發覺當地人很友善，之後一有空便會到台灣走走！



做Model很好玩，而且讓我有機會做特約演員，參與不同電影及劇集演出，例如《一路向西》等等。但其實由細至大我的夢想都是做畫家，讀書時經常在美術室留至深夜，出來社會發覺夢想遙不可及，不過朋友們見我畫得不錯，都會請我幫他們畫自畫像。現在無聊都會畫吓明星練習畫功，最近畫過姜濤，大家又覺得似唔似呢﹖（笑）



就到聖誕，在此預祝大家Merry Christmas！聖誕難忘經歷有許多，最記得收過份「會飛的鬧鐘」，響鬧時上方螺旋槳會飛走，要起身插番枝槳先會停，因為太煩擾了，所以個鬧鐘未到除夕已畀我整爛，希望大家今個聖誕收到份更有用嘅禮物啦！哈哈……」



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