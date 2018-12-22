【決性11點】中女絲襪谷：過節玩「自蔽」

「過幾日就聖誕啦~」艾美美

「咁點啫？」Joe君

「其實我都唔鍾意聖誕」艾美美

「點解呀？聖誕咁開心咁熱鬧。」肥比

「唔知點解，聖誕我成日都係一個人過。」艾美美

「有無咁可憐呀？」阿田

「就算成班人開Party，我都有種熱鬧之中嘅孤寂感覺~」艾美美



「哎呀，陰功豬囉，年年聖誕我都要煩唔知同邊個去街！」阿田

「點呀？」艾美美

「我講事實啫~」阿田



「積極啲，出去搵食！」Joe君

「撐！」阿田

「落老蘭？no啦~」艾美美

「Y？」阿田

「呢啲地方後生仔女先去咋。」艾美美

「嗰度依家多咗好多同胞至真。」肥比



「是但啦，出去搵啲小鮮肉補補身。」Joe君

「搵仔？啲人以為我搵自己生嗰個咋！」艾美美

「哈哈哈~有無咁悲哀呀？」肥比



「不過，大家唔使擔心我無節目。」艾美美

「諗住屋企煲劇？」阿田

「打機！」艾美美

「無嘢呀你？」Joe君

「我最近DL咗隻app，係玩虛擬人物，好funny架。」艾美美

「哼~我平時玩pocket芒你又話我？」阿田

「唔同，隻game有遊戲，又有衫買又可以識朋友仔架」艾美美



「死囉，一把年紀沉迷打機。」Joe君

「真係咁好玩？」肥比

「係呀，喺另一個世界可以瘋狂買衫買衫買衫，買埋買埋，都唔使拎去回收!」艾美美



「美美會唔會變隱蔽中年？」肥比

「咁唔掂喎，baby~返嚟現實搵個人戀下~~」Joe君

「baby~搵個人暖下都得~」阿田

「你哋咪理我.....不如一齊玩吖？」艾美美