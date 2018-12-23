【心理測驗】14題預測明年愛情走勢

聖誕快樂！明天已經是平安夜，相信大大小小的聖誕派對已經在等着你，而一份份的聖誕禮物，原來正正反映你的愛情態度。

在戀愛世界中，任何人都是傻子，而一些微小的動作，可揭示出你潛藏的想法。聖誕是表達關懷的佳節，尤其面對親密的另一半。以下一個關於聖誕禮物的心理測驗，可以檢示你的愛情態度，看看新一年，你們應該如何繼續走下去？





【Start】

問題1：你喜歡送哪類聖誕禮物給另一半？

A.時尚潮物——＞轉去問題2

B.實用物件——＞轉去問題3



問題2：你喜歡有精美包裝的聖誕禮物嗎？

A.喜歡，包裝愈浮跨愈好——＞轉去問題3

B.不喜歡，包裝愈環保愈好——＞轉去問題5



問題3：你喜歡另一半親手製作的聖誕禮物嗎？

A.喜歡——＞轉去問題4

B.不喜歡——＞轉去問題5



問題4：你會否覺得另一半每次送禮物都欠缺新意？

A.是——＞轉去問題6

B.不是——＞轉去問題7



問題5：另一半是否十分注重儀容打扮？

A.是——＞轉去問題6

B.不是——＞轉去問題8



問題6：另一半的衣櫃多數是那種顏色的衣服？

A.暖色系——＞轉去問題7

B.冷色系——＞轉去問題9



問題7：另一半的異性好友是否多過同性好友？

A.是——＞轉去問題9

B.不是——＞轉去問題8



問題8：如果面前有三盒不同形狀的聖誕禮物，你會選擇哪一盒？

A.三角形——＞轉去問題9

B.圓柱形——＞轉去問題11

C.正方形——＞轉去問題10



問題9：你認為價值愈高才是愈好的禮物？

A.是——＞轉去問題10

B.不是——＞轉去問題12



問題10：你會否介意另一半送你的禮物的價值？

A.介意——＞轉去問題14

B.不介意——＞轉去問題13



問題11：另一半有否跟你暗示想要甚麼聖誕禮物？

A.有——＞轉去問題13

B.沒有——＞轉去問題12



問題12：你跟另一半多數用哪種方式傳情？

A.直接通電話——＞轉去問題14

B.利用WhatsApp——＞轉去答案（E型）



問題13：聖誕節當日，你認為另一半會否製造意外驚喜？

A.一定會——＞轉去答案（類型B）

B.不會——＞轉去答案（類型A）



問題14：以下有兩項活動，如果聖誕夜只可選擇一項，你會作出怎樣的決定？

A.狂野派對——＞轉去答案（D型）

B.聖誕大餐——＞轉去答案（C型）





【分析】

A型：淡如水的感情

你們的感情生活向來簡樸無華，沒有誇張的矯情，也沒有激情的浪漫，過着平淡如水的日子，彼此相敬如賓，在別人眼裏，你們恍如一對老夫老妻。你坦誠真摯的個性，另一半跟你相處時，感到非常舒服，這也是對方最欣賞你的地方。另一半早已認定你是長相廝守的對象，對你相當重視，亦放心跟你分享內心世界的喜與樂，偶爾二人難免有些小摩擦，但不要因為無謂的猜疑，而失去這份泙淡的小確幸。



B型：放低個人任性

你對生活要求多多，稍為看不順眼，就成為你挑剔的目標。慶幸給你遇上一個懂得包容另一半，對方總體貼守護着你，甚至成為旁人眼中的恩愛典範。不過由於你們都是原則主義的堅持者，有時會因一些原則性的問題而拗得面紅耳赤，繼而陷入冷戰。其實你倆一凹一凸的性格，擁有過不少甜蜜的時光，盡量放低自己的任性，多些用心了解對方的想法，偶爾的讓步，反而會拉近彼此的關係。



C型：愛得一心一意

善解人意的你，觀察力亦非常強。只要遇上喜歡的對象，你會一心一意的支持對方，尤其當對方陷入人生的低谷，你更會義不容辭的伸出援手，如此有情有義的舉動，令對方感動不已。無可否認，初期這段感情的經營，多多少少是靠你單方面的付出。隨着日子的流逝，另一半更懂得珍惜你，但平時卻鮮有一句半句的表示，令你感到很委屈。其實你要對自己有信心，更要對這段感情多一些信心。



D型：學習互相包容

「阿邊個對人唔知幾冧！」、「你睇佢對眼係咪迷死人！」身邊很多人都是你傾慕的對象，但論到花心，你絕對扯不上關係，因為你不是那種見一個好，就愛一個的人。你開口埋口對其他人讚不絕口，無非是總覺得另一半不是最適合自己，總喜歡挑剔對方的缺點和不足。不過一旦遇到問題，你最想依賴的卻是另一半。其實對方早就埋藏在你的心底，學習互相包容，你便會過得更幸福。



E型：積極表明心迹

你倆之所以走在一起，多數是對方對你一見鍾情，你們也很快產生觸電的熾熱感覺，不難相信這樣的戀情應有相當美好的開始。一段關係的維繫，除了激情外，還要經過大大小小的生活考驗，否則很容易無疾而終收場，而你的表態正是當中的關鍵。你經常表現得模稜兩可，對方根本感受不到你的心意，甚至令其感到自己未受到重視。究竟你是如何看待這段感情？對對方是否真心真意？請表明自己的心迹！

