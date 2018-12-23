你從沒留意的聖誕冷知識

還有兩天就是聖誕節，相信大家都在忙着準備Party Food或頭痛緊買咩聖誕禮物好，不過聖誕假大家就放得多，有啲同聖誕有關嘅冷知識你就未必清楚！



【為甚麼用襪子收禮物？】

在聖誕節的畫面中，幾乎一定有袋着禮物的襪子，這襪子名叫Christmas Stocking，在每年12月6日的聖尼古拉斯日（Saint Nicholas Day）或平安夜就會掛出來，等待聖誕老人偷偷把禮物塞進去。當然，真實起源早已無從稽考，不過相傳與尼古拉斯（普遍人相信的聖誕老人原形人物）有關。



聖尼古拉斯是羅馬帝國時期的一位主教，話說他想幫助一位貧困之人，讓他不用把女兒賣掉，但知道他不肯輕易接受援助，於是在晚上偷偷把三袋金子從窗邊投進那人家裏，其中一袋正好投進襪子內，那人當然大喜過望，故事發展當然是童話式的美滿，故事在不同地區雖有不同版本，但卻漸漸形成了掛襪子收禮物的傳統。



【拉車的馴鹿隻隻有名？】

聖誕老人要去各地派禮物，一班拉車的馴鹿（Reindeer）勞苦功高，大家也許有所不知，其實9隻馴鹿（也有說是12隻）都有名字的，分別是Rudolph、Dasher、Dancer、Prancer、Vixen、Donder、Blitzen、Cupid及Comet，而當中自然以領頭鹿兼紅鼻子的Rudolph（魯道夫）最易認，而牠其實是最後加入拉車行列的。