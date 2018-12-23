三界五行：雙子座2019　爭取表現　多勞多得

雙子座2019年的運程較為反覆，主要是受到守護星水星的影響，水星在2018年尾已經進入雙子座的遷移宮，因此帶來忙碌工作和變動因素，在2019年上半年，水星大部分時間照耀在雙子座的官祿宮。



雙子座最大的先天優勢是頭腦靈活轉數快，而代表智慧的水星在這方面給予雙子座正能量，如果這段日子在忙碌工作中感到壓力，這是正常，是好事；相反，如果工作懶懶閒閒，或者被投閒置散，就必須多做事，少說話，以實際行動爭取表現，獲得上司信賴和重用。



財運不過不失，多勞多得，主要收入來自正職和兼職，由於工作相當忙碌，無暇兼顧投資，所以新的一年只適宜專注工作，不要花腦筋去考慮博彩投機，但是，交際應酬、學習進修、購置工作和生活的高科技必需品，這些錢不能省。如果還有閒錢，憑你敏銳的觸覺，在股市低迷時，可作長線投資。



善於交際的你，助人為樂，再加上太陽和火星對你的交友宮產生良好的互動效應，人際關係相當好，如果還未有固定的異性朋友，身邊不乏愛慕你的人可供選擇。



健康是一切的基本，不能掉以輕心。工作量不少，壓力很大，享受美食，既犒賞自己，又可以減壓，不要擔心體重，堅持做適當運動，四肢疲勞，頭腦和五臟健康，免疫力提高，可預防身體出現毛病。



方向宇