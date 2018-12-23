Party飲大咗　解醉靠呢啲！

一連數天的聖誕、除夕假期，相信大家都安排了大大小小的派對，亦少不免與朋友們飲番兩杯、開心吓，但若屬酒量淺的人士，多喝兩口已醉醺醺，更會出現失控、嘔吐的尷尬情況。不想醜態盡現人前，營養師提醒大家要避免空腹飲酒，亦可在醉後自製簡易解酒小食自救！



【盡量慢飲防醉倒】

雖然明知過量飲酒壞處多，但在聚會時總抵擋不住其誘惑，讓人不自覺產生醉醺醺的感覺，「家營營養中心」認可營養師黃鶯（Annie）對這種生理反應作出解釋。「酒精進入身體後，會由肝臟負責代謝，未被代謝的酒精會在血液當中累積，令我們出現頭暈、噁心、意識模糊、疲倦和臉紅等反應；而酒精亦會傷害胃部的黏膜細胞，有機會令胃部發炎，出現嘔吐、腹痛等不適。此外，酒精對身體有抑制自制能力的效果，會令人感到興奮，集中力下降。」



想預防酒醉，Annie指要避免空腹飲酒，以減慢酒精被人體吸收的速度；亦要盡量慢飲，令肝臟有較多時間分解酒精，以減低其負擔。另外，派對時可交替地飲用酒精和非酒精飲品（如無糖梳打水、果汁、無糖可樂等），以起緩衝效果，減少所吸入的酒精及為身體補充一定水分。「如果酒量較淺的，可選擇啤酒，因其酒精濃度比紅酒及白酒低；而雞尾酒混合了果汁和糖漿，容易入口但其酒精濃度亦頗高，不宜多飲。」



【咖啡因無助解醉】

若真的醉倒了，就要在入睡前後飲用大量清水，或進食含水量高的流質食物以補充大量水分，亦應飲用果汁或進食富含碳水化合物的食物來補充血糖，以改善肝臟因忙於處理酒精而令身體出現低血糖情況。另外，不少人誤以為酒後飲咖啡或濃茶可有助提神，但Annie指利尿的咖啡因反而會加劇身體的脫水狀態；為免胃部再受刺激，過鹹、油膩、辣的食物亦要盡量少吃。



「酒後別立刻沖熱水涼，否則會令血管擴張，加快酒精進入血管；亦要避免劇烈運動，無助代謝酒精之餘，亦會令疲倦的身體無法得到足夠的休息。值得一提，飲酒過後亦要避免進食藥物，因酒精有機會延緩藥物代謝，加強副作用或減低藥物的功效。」



【解酒小食提案】

Annie強調，解酒的最好方法是要有足夠休息及補充大量水分，亦可自製以下的簡單小食，在醉酒後回復體力。



蜜糖水

材料：蜜糖1-2茶匙、暖水或凍水1杯

做法：以蜜糖混合溫水即成

功效：補充血糖和滋潤胃部



香蕉奶昔

材料：香蕉1條、牛奶1杯

做法：把香蕉切碎後，加入牛奶以攪拌機打勻即成。

功效：香蕉含豐富果糖和鉀質，可以補充血糖和因身體脫水而流失的電解質。



南瓜粥

材料：南瓜半個、米1杯、水、鹽適量

做法：把南瓜切粒後放入攪拌機打成蓉備用。水煮沸後，加入米煮約10分鐘，再加入南瓜蓉以小火煮約20分鐘，熄火前可以適量鹽調味。

功效：粥可補充水分和提升血糖，而南瓜亦富含鉀質，可補充電解質。