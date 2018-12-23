校長教路　升中面試攻略

每年一月都是中一自行分配學位的報名時間，在報名之後，中學通常是在3月或4月進行面試，學生應怎樣準備？



佛教黃焯菴小學許定國校長表示，學校面試的目的，主要是想了解成績表以外，學生在其他方面的表現，如語文能力、溝通應對、家庭生活等。面試期間，只要表現自然、有自信和禮貌就可以。許校長還分享一些準備貼士。



面試形式：可以分為個人或小組兩種方式，但無論是哪種方式，學生在小學階段都曾有相關經歷，包括每學年的中、英文說話評估，或課堂中的小組討論活動。



面試題目：各中學會按照自己校本的情況而有所不同，因此題目的範圍相對地會較多樣化。由最基本的個人自我介紹、你最喜愛的科目、教師、圖書，以至可能要求學生閱讀文章、看圖回答問題，甚至也可以有時事分析或者情景解難題等，近幾年有學校更會要求學生透過iPad回答問題。近年學校推行與STEM教育有關的課程或活動，所以有些學校將STEM教育放入面試題目中。



面試語言：一般來說，學校都會考大家中英文的語言能力，所以這兩部分題目都包括在內。



製作自我介紹資料冊：在面試時，有同學會製作自我介紹資料冊，作為面試時交給心儀學校之用。試想想每間學校都有很多學生面試，不少學生亦會交上自我介紹資料冊，學校老師未必有時間看完頁數太多的資料冊，因此內容貴精不貴多，裏面只需包括最重要的事情，以便加深學校對面試學生的印象。



了解心儀學校：同學們可透過瀏覽心儀學校的網頁或刊物以加深對學校的認識。如有較年長的學兄學姐成功入讀該校，可嘗試與他們了解過去兩三年的面試形式，以便能有較充分的準備。



面試當日：

1. 同學應該在面試前15至20分鐘到達面試地點，如果需要乘搭交通工具才能前往面試學校，更應預先搜尋有關交通路線的資料，預備足夠的時間，亦可在較輕鬆的心情下進行面試。

2. 服飾方面，最穩妥的方法是穿着校服前往。亦應該留意自己的儀容，包括頭髮及指甲是否需要修剪。女同學佩戴簡單飾物便可以。

3. 面試的過程中，如果是以個人形式進行，同學們切記在回答問題時要有適當的聲線，以顯示個人的自信心。同時在某些題目中，可嘗試在回答問題後多加解釋，以顯示對有關問題的認識及理解。至於在小組方面，要積極參與，亦要細心聆聽組員的說話，切忌過分霸佔太多的說話時間，在過程中要表示互相尊重。

4. 無論是個人或小組面試，眼神接觸都是很重要的。

5. 面試完畢後，要多謝與你面試的老師及組員。並向他們說再見。