有樣睇！Samsung 5G機規格流出

2019年就到，預視手機發展，離不開5G技術及多鏡頭，後者始終有樽頸，總不能成部手機如生瘡般「長」滿鏡頭吧！所以5G技術反而更受關注。日前有傳Samsung將於明年2月MWC上首度展示5G智能手機，並將其命名為Galaxy S10 5G。



據爆料達人Ice universe指出，手機開發型號為「Beyond X」，將坐擁6.7吋巨芒、前2後4鏡頭及雙曲面Edge技術，並支援ToF 3D技術，進一步提升AR效果及人面識別準確度。S10 5G將於韓國及美國等地率先推出，屆時機身會印有「5G」圖示，售價預計為US$1,500。至於香港會否引入，小記就唔樂觀，要知道香港發展5G不嬲落後全宇宙㗎嘛！



【遲到好過無到！港版V40下月發布】

LG V40 ThinQ公布以來，一直頗受用家歡迎，雖然港行遲遲未登場，但韓水卻賣到斷晒市！眼見水貨咁好賣，香港LG終於做嘢，宣布將於2019年1月24日舉行V40 ThinQ產品發布會。V40是LG首部五鏡頭手機，背面設有1,600萬像素的超廣角、1,200萬像素標準及1,200萬像素遠攝三顆鏡頭，今年10月在美國上市時都幾轟動，雖然香港遲咗成三個月先出，但橫掂年頭無咩勁機出，加上有傳定價降至五六千元，遲出分分鐘有助銷情呢！



【iPhone限時優惠 舊換新抵過去先達】

聖誕節好多人買手機做禮物，Apple剛推出全新GiveBack限時優惠，等大家Trade-In舊機，以更平價錢買到新機。優惠有效期由即日至2019年1月31日，以回收32GB iPhone 7 Plus計算，唔使四千三蚊就買到64GB iPhone XR，買64GB iPhone XS亦只係六千四蚊有找，變相舊機值成二千二蚊，比先達收得更高！當然換購價值視乎你部機嘅狀況、推出年份及配置而定，部機殘得滯可能要補多啲錢！另外優惠只限零售店使用，上網買用唔到。