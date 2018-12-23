本日日本：達人監修！東京拉麵節食盡人氣店

拉麵控要留意了！話說東京大井競馬場（TCK）每逢年尾都會搞大型拉麵活動，今年找來「自稱為日本第一食拉麵男」的人氣拉麵評論家大崎裕史全面監修，於12月25日至27日，及12月29日至31日期間在場內的UMAILE SQUARE舉行拉麵Festival 2018@TCK，帶來日本8間精選拉麵店，並同時有餃子、炸物、炒飯及點心4間副菜名店，讓人大飽口福。



當中注目的有開業達120年的札幌Misono手稻本店，這間備受好評的札幌味噌拉麵名店，以雞骨、昆布及能吊味的蔬菜等煲製湯底，再加上特製的味噌醬，加上由豬腩肉熏烤的叉燒，帶來絕妙的味道及口感。另外，在東京及神奈川開有4間拉麵店的燈花集團亦不容錯過，今年帶來以鳥取縣境港直送的最高級紅雪蟹，及愛媛縣宇和島直送的新鮮真鯛炮製的鹽拉麵，湯底入口散發着濃濃的海鮮風味，味道充滿層次，跟使用信州出產小麥製作的幼身直條麵甚夾。



副食選擇方面，初次登場的神戶南京町皇蘭的燒小籠包也是享負盛名。煙韌的皮內有大量熱辣辣的肉汁，冬日作為拉麵副食可謂啱Key不過，加上人手製作餡料的肉包，還有讓人享受到甜美豬肉滋味的角煮包，叫人食得盡興。於場內你更可按自己喜好將拉麵及副食組合起來，參加「名店x名店的原創定食」抽獎，有機會獲得豪華獎品，又食又拎認真痛快！



出場拉麵店

札幌Misono（北海道）札幌濃厚味噌拉麵配熏烤叉燒

新旬屋 麵（山形）櫻桃雞 金之雞中華

東京Style味噌拉麵Do．Miso（東京）濃厚東京Style味噌拉麵

鯛鹽Soba燈花（東京）特選紅雪蟹濃厚真鯛湯極上鹽拉麵

濃厚沾麵．拉麵 八重櫻（東京）濃厚豬骨海鮮拉麵

龍介（茨城）王道的醬油拉麵

壽製麵Yoshikawa（埼玉）特濃煮干蕎麥麵

麵及廚（靜岡）濃厚生蠔地雞白湯拉麵



出場副食店

中華 味一/炒飯

元祖炸物專門店 田中屋/博多炸物

神戶南京町 皇蘭/點心

金泉軒 包味/靜岡餃子

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自稱日本第一食拉麵男．大崎裕史監修拉麵Festival2018@TCK~炮製了原創定食了嗎？~

地址：東京都品川區勝島2-1-2大井競馬場UMAILE SQUARE

營業時間：12月25日及26日2:00pm~9:00pm，12月27日1:30pm~9:00pm；12月29日至31日10:00am~6:00pm

網址：http://www.tokyocitykeiba.com/

