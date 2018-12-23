正方Lo-Fi美學　Lomography Diana Instant Square

有玩開Lomo相機的朋友，相信都會聽過盛極一時的Diana系列菲林機，而廠方就剛剛推出全新Diana Instant Square，不過今次就唔係玩菲林，而是加裝正方形的instax square即影即有相紙，呈現獨有的Lo-Fi風格，今個聖誕想留住每個Moment就記得入手啦。



支援F11~F150光圈

Diana Instant Square早在今年6月於Kickstarter集資，趕及在聖誕前出貨畀一眾用家，新機設計用上Diana系列經典的藍黑外殼，而且正正方方的外形相當討好。新機的操作簡易，備有F11~F32光圈，甚至支援F150光圈的針孔拍攝，另外亦提供N快門（1/100s）和B快門，畀你大玩Light Painting或燈飾等光影效果。此外，跟機的配件相當豐富，除了可加裝光學觀景器和Diana F+閃光燈，更提供110mm長焦、75mm標準、20mm魚眼等各款鏡頭，足以兼顧人像、風景、微距等不同題材。