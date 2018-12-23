「熊」色聖誕節　MOSCHINO限量系列

臨近聖誕佳節，到處都充滿歡欣氛圍，不同品牌都樂於推出限量單品同大家共度佳節，由創意總監Jeremy Scott掌舵的MOSCHINO亦趁佳節來臨，特別推出聖誕限量系列。整個系列共9款限量單品推出，當中包括：Sweater、Hoodie、Hoodie Dress、Hoodie Knitwear、Loose Tee、Print Tee、Sweat Pants、Backpack及iPhone Case，設計將形象可愛小熊與色彩繽紛聖誕燈飾結合，以玩味設計陪伴大家歡度聖誕。



此外，除了上述為女生而設的小熊限量系列之外，美國人氣街牌Supreme及日本國民袋牌Porter亦為潮男做好準備，兩牌各自與德國小熊Steiff Bear推出聯名單品，前者設計就為小熊穿上Supreme招牌紅底白字Box Logo Hoodie，大家買唔到自己着嗰件Box Logo Crewneck，唯有買隻小熊補返數；後者則一改Steiff Bear傳統啡熊設計，採用黑熊配上橙色熊掌及腳掌設計呼應Porter經典Tanker系列，而且更會連同一個小熊頭Pouch一同發售，有得睇有得用夠晒實用！