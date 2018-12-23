【決性11點】邊類男人最吸引你？

好快又到聖誕節，你最想收到男伴送哪款聖誕禮物給你呢？原來在你的選擇中，已經隱藏了你對哪種男人最有興趣。不信的話？立即Check Check便知準不準！



你最想收到的聖誕禮物是……



A.性感內衣

B.名牌手袋

C.自製首飾

D.現金



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答案分析



A.浪漫有情趣

喜愛浪漫的你，挑選對象時最緊要對方有情趣，懂得氹你、為你製造驚喜。你認為人生苦短，對着一個無趣的人只會讓自己活得不開心，如此委屈自己，你才不會做呢！



B.物質主義者

你是個典型的物質主義拜金女，喜歡別人送名貴禮物給你，帶你去高級餐廳用饍，不過雖然你愛錢，但外在條件也很注重，若對方外表太差，就算有錢也未必能討你歡心。



C.內涵最重要

你選男人不太看外表，反而有知識、有內涵的人更吸引你。你應該是屬於受過高等教育的知性女生，所以希望將來的伴侶也和你同一個層次，才不會溝通不來。



D.最緊要有錢

對於金錢，你完全沒有抵抗力，只要對方表現出他的財富足以讓你衣食無憂，過上富裕生活，就算他是禿頭大肚腩的年長男性，你都會心甘情願立即嫁給他。