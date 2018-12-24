香港估估吓：英女王訪港都喺度上岸！

這個碼頭於2008年被拆卸，於古物古蹟辦事處評估報告中指出，它是本港唯一用於舉行儀式的公眾碼頭，一直見證着殖民地時期維多利亞港海岸的變遷，它就是皇后碼頭（Queen's Pier）。



皇后碼頭前身為20世紀初落成的皇后像停泊處（Queen's Statue Wharf），由於地處皇后像廣場前而得名，其中的「皇后」是指維多利亞女王。1921年，碼頭耗資20萬港元重建，於1925年10月落成，並正式名為皇后碼頭，主要用作香港總督、英國主要官員往返香港時使用，及舉行歡迎或送別儀式。而首位使用者，就是香港總督司徒拔於1925年10月31日任期結束時離港。



1953年，中環進行填海工程，碼頭遷移至香港大會堂對出岸邊，除加建上蓋外，亦開放予公眾使用，由時任香港總督葛量洪夫人葛慕蓮舉行開幕儀式。殖民地時期，歷任香港總督上任時，都會乘坐專用遊艇在碼頭上岸，在愛丁堡廣場舉行歡迎及閱兵等儀式後，便前往香港大會堂宣誓。1975年英女王伊利沙伯二世首次訪港時，亦是於啟德機場乘坐慕蓮夫人號橫渡維多利亞港，於皇后碼頭上岸。而在民生方面，它除了可供小型船隻泊岸上落客外，同時亦是昔日渡海泳的終點。



為配合中環填海計劃，港府決定於2006年11月新中環碼頭啟用後，將皇后碼頭及天星碼頭一同拆卸，引起多個民間團體、政黨及議員的反對，並於12月24日平安夜於愛丁堡廣場發起「盼望天星的聖誕」燭光集會，可惜兩個碼頭最終仍難逃劫數。較天星碼頭幸運的是，皇后碼頭的非結構部分被逐一拆除及編號，並存放於大嶼山狗蝨灣政府爆炸倉庫內（天星碼頭鐘樓拆卸後被送至堆填區），有待《中環填海計劃》竣工後，再決定是否重建。