聖誕雪景甜點　添冬日浪漫

在香港過白色聖誕，似乎沒可能，但可以透過另一種形式感受一下！尖沙咀一間酒店糕餅總廚黎昕齊師傅，就利用忌廉砌雪景，教大家炮製出別具風味的牛奶朱古力薑餅慕絲伴海鹽焦糖雪糕及蜂巢脆餅。在牛奶朱古力慕絲基礎上，再利用薑餅食材來加添味道，令層次更加豐富。



軟綿慕絲、入口即溶的焦糖雪糕，和鬆脆的蜜糖脆餅配合得剛好。黎師傅還教大家利用打起的忌廉鋪在碟上扮雪地，然後以糖漿、餅碎、朱古力片和食用花等來堆砌場景，令視覺效果更加逼真，感覺更浪漫。



材料：

忌廉 300毫升

淡忌廉 270毫升

糖 234克

魚膠片 9克

丁香粉 2克

薑粉 2克

肉桂粉 2克

鹽 1克

Golden Syrup 20克

梳打粉 2茶匙

海錦蛋糕 1片

伯爵茶碎 少許

焦糖漿 少許

食用花 少許

餅碎 少許

朱古力片 數塊

牛奶朱古力碎 60克

焦糖雪糕 1球



做法：

1. 270毫升忌廉加35克糖、丁香粉、薑粉、肉桂粉，用中火煮熱，加入浸軟魚膠片煮至溶化成忌廉漿。

2. 淡忌廉打起，加入已放涼的忌廉漿和牛奶朱古力碎拌勻，注入模具，冷藏至凝固。

3. 200克糖、Golden Syrup以中火煮成金黃色，加入梳打粉煮勻後倒模，置室溫放涼至凝固，敲碎成蜜糖脆餅。

4. 30毫升忌廉打至企身，鋪在碟中扮成雪景，唧上焦糖漿，放入食用花，海綿蛋糕上放薑餅慕絲，再按個人喜好，將剩下食材作裝飾。