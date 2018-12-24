HK Express節日驚喜優惠　去程港幣$88起　暢遊23個航點

聖誕、元旦、農曆新年，假期一浪接一浪，想擊退Holiday Mood，最佳的方法就是盡快為自己籌劃好旅程，便可安心工作。為讓大家準備明年的精彩出遊，HK Express特別帶來一連串節日優惠推廣，23條熱門航線，去程只需港幣$88起，適用日期更加至2019年10月26日，一次過Plan定明年幾個行程都冇問題！



3輪推廣 早起有着數

是次推廣將提供超過60,000個機位，並分為三輪進行，首輪將由2018年12月24日（09:00）開始，而第二輪及第三輪則分別由2018年12月26日和12月28日（09:00）開始，至2018年12月30日（23:59）結束。旅行日期適用於2018年12月31日至2019年10月26日。大家除了要早點起床外，記得做定功課，預先與旅行伙伴計劃好出發日期及後備方案，就不怕浪費分秒必爭的搶機票時間。



23個航點 動靜冷熱任君選擇

今次的優惠，一共涵蓋HK Express航線網絡中23個航點，相信總有一個會是你的心水。想過一個白色假期，建議大家可以前往名古屋或首爾，欣賞白皚皚的雪景之餘，更可到滑雪場體驗滑雪的樂趣。喜歡藍天白雲和清澈海灘的話，則可選擇到布吉、芽莊、塞班島或石垣島享受一個陽光假期。想靜靜地過二人世界，度過一個浪漫悠閒的情人節，不妨可以到山清水秀、寧靜簡樸的清萊。



長崎新航點 櫻花最前線

2019年1月19日HK Express全新的長崎航線即將開通，九州向來是日本櫻花季的最前線，櫻花會由南向北一路盛放，大家不妨可以趁新航線開通，率先感受櫻花的浪漫，賞櫻之餘，當地還有不少充滿殖民地色彩的建築，以及洋溢歐式風情的主題公園豪斯登堡。櫻花及油菜花季同樣於3月展開的，還有韓國的濟州，在這個韓國本土的度假勝地，大家可以攀登上漢拏山、參觀綠茶園、品嘗新鮮的魚穫及欣賞韓國海峽美麗的海岸線。



全球十大最安全的低成本航空公司

航點覆蓋 24 個亞洲城市的HK Express，自轉型為低成本航空以來，已接載了逾 1,300萬名旅客，為香港及亞洲地區的航空市場帶來全新氣象。自2014年起成功通過每兩年度進行的安全審計（IOSA）認證，並持續獲著名獨立航空研究網站airlineratings.com 認證的「航班安全 7 星評級」，更連續3年獲得「全球十大最安全低成本航空公司之一」的評價。

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