貼心旅人：杯麵也可中招　各地肉製品禁令你要知

最近內地非洲豬瘟疫情愈演愈烈，各地都因應情況，推出入境禁令，其中又以台灣最嚴格，而且不限於內地，連港澳亦成為受限地區，只要攜帶豬肉產品入境，初犯即罰20萬台幣，第2次就100萬台幣。不想旅遊未購物先大出血，就要留意各地的入境限制啦！



台灣

這次台灣因應非洲豬瘟疫情而作出禁令，包括的並不只新鮮肉類，連冷藏、冷凍及煮熟的肉類也一律受限。此外，一些加工肉類肉乾、肉鬆、香腸、臘肉、火腿等亦不可帶入境，所以大家買豬肉乾上機當零食的話，不小心帶入境，也一樣中招！

除此之外，有些產品也很容易令人中招，令如一些肉粽、肉包、水餃、月餅，其至大家經常食的鳳凰卷等等，內有肉類製品，一樣不能帶入境。還有另一「最易中招」產品就是杯麵，假如是調味料應該沒問題，但有些杯麵內有一兩塊肉片或碎肉，嚴格來說也不可以！！所以一定要注意呀！同樣道理，其他內含肉類的湯，也不可以啊！



日本

至於港人最愛的旅遊地日本，基本上所有肉製品一律不能帶入境，就算是熟製品或真空包裝如肉鬆、肉粽、肉乾、香腸等肉都不可以，非法攜帶者可能會面臨處罰。



韓國

攜帶肉類、肉類加工品、蛋製品、牛奶及乳製品等等，都要向海關申報，需接受檢疫並持有符合衞生條件的檢疫證明書，經檢查後沒有問題才可攜帶入境，違例者要繳付500萬韓圜以下罰款。



澳洲

眾所周知，澳洲對入境違禁品的限制非常嚴格，基本上所有牛奶和奶製品、蛋和蛋製品、所有活的動物、肉類和所有豬肉產品，連含有全蛋或肉類的粽子、含有全蛋或肉類的月餅等等皆為禁止攜帶物品，其他如蔬果、植物、種子等都是禁止的，違例者可被罰款42萬澳元或以上、最高監禁10年並留有案底。



新西蘭

新西蘭的入境限制同樣嚴格，所有蛋類及蛋類製品、奶製品、淡水魚、蜂製品，肉類及肉類製品、新鮮水果、藥用動物產品（例如燕窩），如沒有申報，會被即時罰款400新西蘭元，被起訴者會被罰款最高10萬新西蘭元及監禁5年。