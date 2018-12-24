三界五行：巨蟹座2019　穩健進取

巨蟹座2019年在各方面都遇到不少阻力，因為受到水星、火星、土星這三大天象逆行影響，令本來安於現狀，受到似是而非、飄忽晃蕩的吸引，如果不勇敢前進，可能會蹉跎一年時間，如果貿然冒險，可能要付出沉重代價。如何迎難而上，請記住這12個字：「進取不忘穩健，穩健不忘進取。」在萬事萬物取得平衡之前，首先要平衡自己的心態。



事業面臨變革的十字街頭，變則通，如果是勇者，應借助逆行的動力，向前邁進，不原地踏步，更不要倒退。逆，有逆水行舟的意思，不進則退，逆向思維，變則通，可以理解作「通則變」，弄通思想才變革，變革了，就路路暢通。水星代表智慧，火星代表動力，土星代表穩重，這三者加在一起是無敵組合。勝不驕，敗不餒，3、7及11這三個月份，要收斂脾氣忍辱負重，其餘月份，要感恩謙卑。



財運反覆，落差很大，變幻莫測，幸然巨蟹座天性審慎理財，正職求財與正行生意的問題不大，但投資風高浪急，投機博彩，避之則吉。消費意欲很強，辛苦賺來的錢，花在家庭和個人身上，心安理得。



忙於工作，對於向來重感情愛家庭的巨蟹座來說，或多或少都會感到不安，對可親可愛的人，化主動為被動，也是一種享受，盡量抽時間陪家人，8和12月有外遊的機會，好好把握。愛情處於被動，對方為你安排一切，也是好事。健康無大礙，關鍵是睡眠充足，少沾煙酒。



方向宇