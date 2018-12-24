墨國風雞肉意粉　又辣又Creamy　

2018年12月24日 15:00
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    色香味全的雞肉意粉，質感香濃Creamy。（互聯網）

    墨西哥的烤肉一向惹味，網站tasty.co就教人利用墨西哥烤雞胸肉和三色椒，炮製濃郁的Chicken Fajita Pasta。雞胸和三色椒大約切成同一粗幼，分別爆香後，加入辣椒粉、小茴香粉、蒜粉等來炒煮，令食材更加辛香。以牛奶代替水來煮長通粉，最後加入芝士碎來拌勻，令整體的質感更加Creamy，吃下去有淡淡牛奶和芝士香，再加上各式香料的配搭，完全是烤肉的升級版。
    https://tasty.co/recipe/one-pot-chicken-fajita-pasta

    材料：
    油　3湯匙
    雞胸肉條　3塊
    紅椒絲　1個
    青椒絲　1個
    黃椒絲　1個
    洋葱件　1個
    鹽　1茶匙
    胡椒碎　1茶匙
    辣椒粉　1湯匙
    小茴香粉　1湯匙
    蒜粉　1湯匙
    奶　5杯
    Penne Pasta　4杯
    Pepper Jack Cheese　1杯
    芫荽碎　少許

    做法：
    1.燒熱油，煎香雞胸肉撈起。
    2.同一個煲倒入三色彩椒、洋葱炒至軟身，加入雞胸肉、鹽、胡椒碎、辣椒粉、小茴香粉及蒜粉煮勻。
    3.倒入牛奶、Penne Pasta煮約20分鐘，加芝士拌勻，最後落芫荽碎。