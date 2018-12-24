墨國風雞肉意粉 又辣又Creamy
2018年12月24日 15:00
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色香味全的雞肉意粉，質感香濃Creamy。（互聯網）
墨西哥的烤肉一向惹味，網站tasty.co就教人利用墨西哥烤雞胸肉和三色椒，炮製濃郁的Chicken Fajita Pasta。雞胸和三色椒大約切成同一粗幼，分別爆香後，加入辣椒粉、小茴香粉、蒜粉等來炒煮，令食材更加辛香。以牛奶代替水來煮長通粉，最後加入芝士碎來拌勻，令整體的質感更加Creamy，吃下去有淡淡牛奶和芝士香，再加上各式香料的配搭，完全是烤肉的升級版。
https://tasty.co/recipe/one-pot-chicken-fajita-pasta
材料：
油 3湯匙
雞胸肉條 3塊
紅椒絲 1個
青椒絲 1個
黃椒絲 1個
洋葱件 1個
鹽 1茶匙
胡椒碎 1茶匙
辣椒粉 1湯匙
小茴香粉 1湯匙
蒜粉 1湯匙
奶 5杯
Penne Pasta 4杯
Pepper Jack Cheese 1杯
芫荽碎 少許
做法：
1.燒熱油，煎香雞胸肉撈起。
2.同一個煲倒入三色彩椒、洋葱炒至軟身，加入雞胸肉、鹽、胡椒碎、辣椒粉、小茴香粉及蒜粉煮勻。
3.倒入牛奶、Penne Pasta煮約20分鐘，加芝士拌勻，最後落芫荽碎。