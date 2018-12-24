墨國風雞肉意粉　又辣又Creamy　

墨西哥的烤肉一向惹味，網站tasty.co就教人利用墨西哥烤雞胸肉和三色椒，炮製濃郁的Chicken Fajita Pasta。雞胸和三色椒大約切成同一粗幼，分別爆香後，加入辣椒粉、小茴香粉、蒜粉等來炒煮，令食材更加辛香。以牛奶代替水來煮長通粉，最後加入芝士碎來拌勻，令整體的質感更加Creamy，吃下去有淡淡牛奶和芝士香，再加上各式香料的配搭，完全是烤肉的升級版。

https://tasty.co/recipe/one-pot-chicken-fajita-pasta



材料：

油 3湯匙

雞胸肉條 3塊

紅椒絲 1個

青椒絲 1個

黃椒絲 1個

洋葱件 1個

鹽 1茶匙

胡椒碎 1茶匙

辣椒粉 1湯匙

小茴香粉 1湯匙

蒜粉 1湯匙

奶 5杯

Penne Pasta 4杯

Pepper Jack Cheese 1杯

芫荽碎 少許



做法：

1.燒熱油，煎香雞胸肉撈起。

2.同一個煲倒入三色彩椒、洋葱炒至軟身，加入雞胸肉、鹽、胡椒碎、辣椒粉、小茴香粉及蒜粉煮勻。

3.倒入牛奶、Penne Pasta煮約20分鐘，加芝士拌勻，最後落芫荽碎。