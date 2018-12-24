太子珠寶鐘錶　璀璨鑽飾　閃耀冬日

走進大街小巷，璀璨絢麗的燈飾預告節日即將來臨。冬日之中，友好相聚的派對丶情人相互傳達愛的時刻，不可或缺。太子珠寶鐘錶為這個滿載歡欣的節日呈獻一系列珠寶首飾，為您精挑細選佳節禮物及點亮派對聚會裝扮的鑽飾，迎接普天同慶的節日喜悅。



瑰麗珠寶 饋贈摯愛

閃耀無比的珠寶首飾最能討女士歡心。在溫馨的聖誕佳節，向摯愛送上璀璨奪目的鑽石首飾，製造驚喜難忘回憶。18K白色黃金鑽石耳環採用極具時尚氣息的方形設計，以梯形及長方形鑽石拼湊成方形主石，並以一圈圓鑽環繞，份外閃爍。 18K白色黃金鑽石吊墜以流線形扣環設計，中央的主石與外環鑽石緊緊相扣，恰似愛侶間親密的互動，最適合送贈給她表達愛意。18K紅色黃金鑽石吊墜選用上雅緻的紅色黃金配上炫目的鑽石，環環相扣的設計包裹著中央由7顆鑽石組成的花朵，清雅而高貴。趁著浪漫佳節，向她送上閃亮的花朵討她歡心。



璀璨鑽飾 聚焦派對

太子珠寶鐘錶為每位出席佳節派對的女士精心挑選貴氣大方、高雅脱俗的珠寶首飾，襯托出每位女士獨特鮮明的個性。每顆閃閃生輝的鑽石，如同她的個人獨特魅力一般，明艷動人。18K白色黃金藍寶石鑽石吊墜及戒指均以藍寶石為設計重點，冷艷的藍寶石分別鑲嵌於水滴型設計的吊墜及華貴的戒指上。鑽石與藍寶石交錯相間，綻放出異常華麗的光芒，佩戴上穿梭於派對舞會中，定必聚焦全場。18K白色黃金鑽石耳環採用垂吊式設計，一圈一圈的鑽石隨著曼妙舞姿閃爍擺動，讓您時刻璀璨迷人。在派對中戴上設計大方的18K白色黃金鑽石戒指，讓鑽石隨著你的舉手投足而光彩閃爍。



太子珠寶鐘錶

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