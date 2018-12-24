靈感煮意：【低糖派對食物】香橙檸檬方塊批

2018年12月24日 16:00
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    香橙檸檬方塊批（作者提供）

    各位東網的讀者聖誕快樂！相信大家應該忙着準備派對的食物吧？今集的《靈感煮意》，我將以簡易和香濃鬆脆為主題，教大家做一款「香橙檸檬方塊批」。平日做這款批，需要用大量牛油和糖，但我當然不會讓大家肥住過新年啦！立即上東網生活收看《靈感煮意》啦！做了記得拍照給我欣賞啊！

    餅底（6寸正方形，16件）
    中筋麵粉　80克
    粟粉　　　30克
    發粉　　　1/8茶匙
    黃糖　　　10克
    海鹽　　　1/8茶匙
    檸檬皮碎　1/2茶匙
    淡味油　　45克
    全脂牛奶　20克


    雞蛋　　　　50克
    自選糖　　　25~35克
    橙皮碎　　　1茶匙
    檸檬皮碎　　1茶匙
    中筋麵粉　　25克
    鮮榨橙汁　　65克
    鮮榨檸檬汁　15克

    周靈山，愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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