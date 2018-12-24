Peonia Diamond彼愛麗鑽石閃耀聖誕

冬意濃濃，清脆歌聲與鐘聲悠揚不絕，匯聚佳節派對及宴會的歡樂氣氛。Peonia Diamond彼愛麗鑽石以高質感的18K紅色黃金設計出精緻的「菲兒系列」，以璀璨鑽飾配襯著派對裝扮，凸顯個人魅力；品牌亦隆重推出「Gala系列」 伴隨着美妙音樂，讓鑽石光芒盡情舞動，展現優雅動人的姿態。於這普天同慶的節日裏，讓幸福於指尖腮紅間閃耀，締造高調且溫文儒雅的貴氣。



牡丹花蕊滿載浪漫驚喜 塑造女性獨特時尚魅力

Peonia Diamond彼愛麗鑽石以獨家專利的「牡丹花88瓣切割法」，映照出栩栩如生的牡丹花影像圖案。品牌精挑「菲兒系列」 及「Gala系列」作為佳節派對及聚會的搭配首選!

「菲兒系列」歌頌每位女士獨一無二的時尚美學。在不同場合配上系列任何一款首飾，加強個人風格，令每個造型瞬間成為潮流經典。系列採用充滿現代感的圓形設計，以模仿牡丹花盛開的形狀，中央的Peonia Diamond彼愛麗鑽石猶如花蕊般含苞待放，盛放出鑽石閃耀的光芒。精緻的珠形飾邊鑲上多顆閃爍的鑽石，讓瑰麗的牡丹花圍繞著花蕊百花齊放，華麗而大方。系列以兩款造型不同的吊墜、項鏈及耳環，為您於派對上塑造出典雅又高貴的個人風格。系列同時備有手鐲、手鏈及戒指，讓您時刻展現獨特知性美。



最耀眼的鑽飾配上動人佳麗 燃點舞會氣氛

冬日裏瀰漫著一絲絲佳節氣氛! Peonia Diamond彼愛麗鑽石隆重推出「Gala系列」，透過優雅的線條製作鑽飾，讓您於派對及宴會中跟隨音樂翩翩起舞，與旋律及節奏產生與眾不同的璀璨花火。Gala系列耳環隨着優美的舞蹈帶來各種高低起伏，激盪出一段段華麗舞曲。配襯Gala系列吊墜及戒指以襯托宴會的華麗服飾，讓璀璨鑽光伴隨着旋律擺動，點亮整個派對。

Peonia Diamond彼愛麗鑽石將牡丹花凝結於動人而美麗的舞池之中，一顰一笑都帶動著迷人的鑽飾。Gala系列 以四爪鑲嵌方式托起耀目的主石，如花蕊般被一片花瓣包圍著，八顆閃鑽以雙爪或三爪鑲嵌方式襯托著整顆主石，富有立體美感。圖案如牡丹花般花團錦簇，優雅而別致，絕對讓您於舞池中盡顯光芒。