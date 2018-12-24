每周一湯：山楂谷芽麥芽湯　消滯之選

聖誕美食多籮籮，不想放假後變成聖誕老人的身形，可以怎麼辦？民間流傳已久的「山楂谷芽麥芽飲」，主要材料是山楂、谷芽及麥芽，一直是平靚正的健脾消食古方，「高手在民間」這話果然當真。今次南華藥業公司西灣河店負責人推介的山楂谷芽麥芽湯，正以這幾款常見的開胃消食中藥，再配合白背黑木耳、雞心棗等，可以煲齋湯，如想感受更鮮味的滋味，則可加入瘦肉同煲。



白背黑木耳的正面是黑色，背面是灰白色，且有一層细小的絨毛。具有祛風行氣、散瘀止痛、消瘡腫等功效，故被稱為「血管清道夫」。紅棗有很多不同品種，具有養胃健脾、潤心肺、止咳、補血等功效。而雞心棗是其中一種紅棗，因其外形似雞心而得名，藥效較佳。

雖則此湯可應付食滯的問題，但為健康着想，進食時應適可而止，切忌喪食，以免吃壞肚皮。



【山楂谷芽麥芽湯】

材料：（4人分量）

白背黑木耳 2両

雞心棗 2両

谷芽 1両

麥芽 1両

山楂 1両

丹參 1両

可以煲齋湯或加瘦肉1斤



做法：

1.先將白背黑木耳用清水浸泡20分鐘後，備用。

2.用清水洗淨全部材料，如要加入瘦肉，請先汆水備用。

3.鍋內加入2,000毫升水，將全部材料放入鍋中用文火煲1.5小時，即可享用。



功效：消食和胃，消脂通血管