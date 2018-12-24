本日日本：買福袋得新幹線座椅　很想要吧！

年年都話去日本買福袋，其實大家諗吓，最終用過着過的有幾多？而放在衣櫃雜物櫃未用過的又有幾多？所以幾時都話，福袋的好壞，其實不在於袋內貨品多寡，也不在「性價比」，最重要用得着或有紀念價值，今次介紹幾款福袋，相信你都忍不住說：很想要啊！



JR東海首推福袋

JR東海今年會首次推出「なりきり運転士福袋」，內有多款乘務員使用的物品，例如手錶等，價錢由3萬1千円至10萬円不等，3萬1千円的限量50袋，5萬円的限量10袋，而10萬円的福袋更限量2袋，而「袋」內的貨品，竟包括了一張新幹線運轉士座位，而且是真正使用過的！相信不少鐵道迷都甚期待，不過想買也未必買得到，有興趣的朋友可於12月26日至1月6日到「JR東海鐵路俱樂部站申請，然後當局會進行抽籤，選出幸運兒。

網址：http://e-mono.jr-central.co.jp/traingoods/



Bic Camera特別攝影體驗

至於Bic Camera，今年的福袋包括「平成最後の奇跡の1枚」撮影券，賣點不是貨品，而是由齋藤清貴為你Set頭化妝，拍出最有魅力的照片。有興趣的話，這個「福袋」只需310,000円，可以上官網申請，最先的31組即可享此獨特體驗。

網址：https://www.biccamera.com/bc/main/



TULLY'S COFFEE 買咖啡粉送泰岫熊

日本連鎖咖啡店「TULLY'S COFFEE」今年的福袋共有3千円、5千円、1萬円3種，前兩者都內有泰迪熊，而且一共有4款，不過每袋都是隨機放一款，要集齊4款泰迪熊恐怕有些難度！當然主角還是咖啡粉，今年福袋內包括的咖啡粉選自肯尼亞、埃塞俄比亞、危地馬拉、洪都拉斯及巴西5地，其中1萬元福袋包含所有產地的咖啡粉！

網址：https://www.tullys.co.jp/