DVF愛之樹祝大家Merry Christmas

每年聖誕，時裝界都會聚焦到倫敦傳奇五星級酒店Claridge's，因為酒店自9年前開始，每年都邀請時裝大師，為酒店大堂設計聖誕樹，過往曾參與設計聖誕樹的時裝設計師包括Karl Lagerfeld、John Galliano、Álber Elbaz、Christopher Bailey及Dolce & Gabbana。而今年參與的設計師就是Diane von Furstenberg。Diane以The Tree of Love（愛之樹）為主題，更從古老的星象世界擷取靈感，為倫敦的聖誕節加入閃耀魔力。



這棵充滿奇幻色彩的聖誕樹高達6米，採用閃令令的炫藍色調，飾以超過8,000枚手繪銀箔樹葉、玻璃球以及150枚手工玻璃心形掛飾。六頭抽象設計的銀箔動物安坐於聖誕樹的不同角落，分別是代表知識與智慧的貓頭鷹、代表和平的鴿子，及代表力量與耐力的駿馬，還有以公鹿代表溫柔，孔雀代表美，酣睡的小銀鼠代表好奇心。聖誕樹四周恒河沙數的點點星光及星座符號，象徵萬物均源自宇宙，而根深葉茂的樹木亦枝繁葉茂，自由伸展的枝葉彷彿可以觸及天空，演繹生生不息之象。