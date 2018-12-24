Jacob ＆ Co. 太空人三問

Jacob & Co.近年腕錶代表作Astronomia系列以大膽創新的手法，採用360度立體方式將星球及衞星等全部立體化，將太陽系及地球運行以玩味及最頂級的珠寶鑲嵌工藝呈現於腕錶中，並讓錶盤及擒縱裝置融入其中。新作Astronomia Maestro在這原本已是頂級複雜功能腕錶加入三問報時及加入一隻太空人偶，在錶盤內的宇宙中太空漫遊。



這個細小太空人玩偶裝飾是此錶一大挑戰，品牌鐘錶大師Luca Soprana說太空人以鎂合金製成，手工微雕成形及上色，太空人重量只有0.2公克，每30秒自己旋轉一圈，每10分鐘繞行面盤一周。雖然只有0.2公克重，在腕錶中卻已經是個非常巨大的重量。品牌試了幾十種太空人的身形比例，最終研發出無論怎麼轉動也不會影響機芯運作的造型。



三問報時更是今次腕錶另一大挑戰，因為Astronomia機芯結構獨樹一幟，一般平行環繞音簧絕對無法裝入這個層層疊疊機芯。加上腕錶採用能夠敲出3個音階的鐘樂報時功能，也就是說比普通三問腕錶還要再多出一條音簧。



品牌跟音簧供應商研發出可以隨着機芯零件彎折角度的音簧，完成後再由Jacob & Co.的製錶師們針對每一隻錶的每一條音簧單獨調整，才能敲擊出如同教堂鐘聲般響亮的報時音質。此錶是品牌首次將三問報時及三軸陀飛輪這兩大超複雜功能結合的錶款，從圓拱形鏡面的錶殼多角度欣賞機芯、太空人及地球運轉的英姿，配合精心打造的三問報時，兼具視覺與聽覺效果。