【決性11點】老婆閨密電力十足

各位有女友或老婆嘅男士，有冇留意佢哋身邊嘅女閨密呢？有嘅話都唔好認呀，畀佢知道你真係唔知點解釋，就好似呢位男網民咁，就因為女友嘅一班豪邁女閨密搞到個心十五十六。佢話自己女友大班女閨密，當中有唔少係有樣或有身材，尤其係當佢同女友同居後，屋企便經常成為佢哋聚會嘅地方。佢喺網上苦惱地指：「唔知係咪佢哋以前讀女校關係，動作真係相當豪邁，唔理係着迷你裙定係超短熱褲，坐低時經常張對髀掔大，低胸衫仲大鑊，一啲都唔介意畀你睇咁。有次打邊爐時我真心唔覺意睇到，佢其中一個閨密望咗我一眼，然後望吓自己心口，再同我笑一笑，就繼續烏低身打邊爐，唉，嗰晚我即發咗個春夢！我又唔知點同女友講，叫佢班閨密收斂一下自己嘅動作，你哋話我點算好呀？我真係驚有日會把持唔住呀。」



網友神回應：



抽濕枱燈：你咪立壞心腸啦！你之所以驚把持唔住，係因為你淫心未泯，色心又起啫！你根本就係想食人哋好耐，否則你點會留意到其他人係咪有樣定有身材呀？



清清鬍邊鬚：我唔覺得有乜唔好意思喎，望咪望，𥄫咪𥄫，有幻想咪有幻想囉。我哋係正常男人嚟㗎，見到有靚嘢，索嘢同正嘢，梗係會起色心啦！你又唔使咁責怪自己。



大灰郎：所以話女友有索朋友真係唔係一件好事，好似我咁，女友班閨密個個都奇珍咁樣，莫講話佢哋坐得豪邁，試過同佢哋一齊去游船河，我真係覺得自己超凡入聖，零心郁。



LINGINGER：你講，你係咪喺度晒命！我想有咁嘅機會都冇呀，第一，女友嘅閨密唔多，第二，嗰兩三個送都嫌阻碇，第三，我唔嫌佢哋煩已經偷笑喇。