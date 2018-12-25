今天應該很溫暖---聖誕節估歌仔

聖誕快樂！今天是聖誕節，無論你有幾多個派對要去，幾多份禮物未拆，但要是喜歡的人不在身邊，佳節當前，是否仍能高興起來呢？今天估的這首歌，正正和大家說及「高興」這回事，答案是達明一派的《今天應該很高興》，來自1988年12月推出的一張精選專輯《我們就是這樣長大的》，是一首特別打造的聖誕歌。



為甚麼《今天應該很高興》要跟大家討論高不高興？因為當年正值香港的移民潮，很多人不是到外國讀書，就索性全家移民連根拔起，離愁別緒充斥整個社會，加上80年代通訊方式主力靠書信或長途電話，又沒有廉航，親朋戚友一旦遠走他方，是不能否定的生離，試問怎能高興起來？達明一派的歌曲向來緊貼時事，這一首《今天應該很高興》的音樂很

Groovy，但歌詞說的卻是殘酷的事實，只是筆觸仍然充滿希望---「只要願幻想彼此仍在面前」。學當年的電訊廣告所講，縱使分隔兩地，只要有心，仍然可以搭通天地線，把好友常存心間。



關於達明一派，原來已經出道超過三十年。由劉以達和黃耀明組成，他們「結合」的經過相當戲劇性。於80年代已經是地下樂壇中堅分子的劉以達，本來的樂隊解散後，1984年在當時傳奇性音樂刊物《搖擺雙週刊》刊登尋找樂隊主音小廣告，結果明哥黃耀明便去試音，其時明哥也不是「普通人」，曾是電台DJ的他，抱着好奇去應徵，結果成就了這三十多年的達明一派的傳奇，在這2018年的尾聲，特別值得高興是達明一派得到「第41屆十大中文金曲」最高榮譽「金針獎」。本地樂壇向來聲音單調，樂隊組合總被視為另類，而達明一派於80年代的樂隊潮流中，憑劉以達的音樂、明哥的獨到演繹，早就唱出了一首一首劃時代經典，今天獲得最高榮譽，再次證明本地樂壇不是沒人才沒歌迷，只是沒機會，今天很高興是達和明依然是站得很前的人，不論是音樂、形像還是立場。





《今天應該很高興》

作曲：劉以達、黃耀明

作詞：潘源良

主唱：達明一派



鬧市這天 燈影串串

報章說今天的姿采媲美當天

用了數天 反覆百遍

我將心聲附加祝福 信箋寫滿



偉業獨自在美洲 很多新打算

瑪莉現活在澳洲 天天溫暖

望望照片 追憶寸寸

某一個熱鬧聖誕夜 重見目前



永達共大傑唱詩 歌聲多醉甜

秀麗伴在樂敏肩 溫馨的臉



多麼多麼的高興 多麼多麼的溫暖

快樂人共並肩

今天應該很高興 今天應該很溫暖

只要願幻想彼此仍在面前



鬧市這天 燈影串串

報章說今天的姿采媲美當天

用了數天 反覆百遍

我將心聲附加祝福 信箋寫滿



我獨自望舊照片 追憶起往年

我默默地又再寫 彷彿相見

多麼多麼的高興 多麼多麼的溫暖

快樂人共並肩

今天應該很高興 今天應該很溫暖

只要願幻想彼此仍在面前



多麼多麼的高興 多麼多麼的溫暖

快樂人共並肩

今天應該很高興 今天應該很溫暖

只要願幻想彼此仍在面前



多麼多麼的高興 多麼多麼的溫暖

快樂人共並肩

今天應該很高興 今天應該很溫暖

只要願幻想彼此仍在面前



聽歌時間：http://bit.ly/2GDKBE7

