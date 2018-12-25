苗栗鐵道自行車　「Hea」遊舊山線

懶人話「可以Hea的話～不會郁」，想不到在苗栗的鐵道自行車（Rail Bike）都貼心照顧埋懶人須要，在自行車上加設電動馬達，儘管有力冇力，都可不費腳力「Hea」遊當地的舊山線鐵道。擁有逾百年歷史的舊山線，是指行駛三義（苗栗）至后里（台中）一段鐵道，全長15.9公里，於1998年該鐵道已被廢止，唯近年仍不時有蒸汽火車作期間限定的行駛活動。為振興當地旅業，苗栗縣政府在今夏於舊山線上，開始新推鐵道自行車觀光，車從勝興火車站出發，途經龍騰斷橋南側至6號隧道北口，路線長約6公里，來回車程須1.5小時，沿途還會經過多條隧道，體驗火車捐山窿樂趣。



韓國的鐵道自行車我都坐過不少次，夏天時每每踏到大汗淋漓，但今次可載4人的自行車，除可由前排2人合力踩外，尚有電動馬達可選用，只要輕扭手掣，即可輕鬆上路，仲有快慢速選擇，絕對可「Hea」踏自行車看風景，踩住開live自拍都仲得。當車進入隧道，更發現隧道內竟設置了光影燈效，在紅、藍、綠光影間更時有景點介紹的投影，要駛慢點才看得真。當自行車駛過魚藤坪橋時，更見左方出現了苗栗著名景點龍騰斷橋，大家都趕快拍照不停。自行車最終駛到6號隧道北口，大家便得下車，工作人員便會以人手把自行車逐台180度轉向，準備沿路捷返，但歸程前你可用腳走過6號隧道，在出口的鯉魚潭水庫留個倩影再返歸也未遲。



舊山線鐵道自行車

地址：苗栗縣三義鄉勝興村14鄰勝興89號

路線：勝興車站>龍騰站>鯉魚潭（6號隧道）（全程1.5小時）

票價：試營特惠NT$280（約HK$70）

網址：http://www.oml-railbike.com/

備註：乘客須於訂票日當天完成網路預約購票，並依預約時段提早45分鐘前（憑訂單編號QR code）至取票口領取實體票券。



鳴謝：台灣觀光局、長榮航空

