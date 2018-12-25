IB攻略：IB專家分享　3大最有效溫書方法

上回筆者講到聖誕節過後，5月大考即將來臨，好多家長都非常緊張，除咗致電我哋教育中心報讀課程之外，都會問點樣溫習先係最有效？因為真係有啲學生，係補極都補唔好嘅，用同一份教材，同一個教導方法，就算循循善誘，學生都係達唔到水平。我哋發現，好多時候唔係學生嘅IQ出咗問題，而係溫習方法錯誤。



【溫書要專注，排除其他無關事物】

學生溫書最鍾意就係制定時間表，例如學生制定咗夜晚，6點到7點溫Biology，跟住抖抖，7點半溫數學，直至到8點。不自律嘅學生，好多時候都會變咗，6點擺晒啲書本出嚟，可能玩吓Instagram， 影番幾張相知會同學準備溫書，跟住可能同朋友傾吓偈，不知不覺原來過咗60分鐘，好啦，反正7點半先溫數學，可能需要啲零食振作吓自己，落街買咗零食返嚟，準備真係溫書，可能已經7點9， 溫到8點鐘，點知屋企人叫食飯。咁就過咗一日，但係乜都無做過。



如果你有同感，你可能有筆者以前嘅問題，就係唔專注，長期畀其他事物轉移視線。筆者舊時都有呢個問題，將所有可能會分散你注意力嘅東西，例如電話要關機，電腦擺埋一邊，如果你係溫緊啲筆記，溫書嘅時間就淨係溫書。



【溫書要任務為本】

講到時間表，其實唔係個個都會清楚知道自己嘅能力，往往都會定高過自己可以做到嘅任務。例如，一次過Set太多嘢畀自己做，其實根本冇可能做得晒。制定溫書時間表，要用任務為本嘅心態，定咗之後，一定要當日完成，如果冇咁嘅自信，就唔好定太多Tasks畀自己。



例如，你可以訂立今日淨係做5條數學題目，一定要當日完成，做少少，都好過完全唔做。時間表嘅謬誤之處就係，同學經常將注意力擺咗喺時間到，而唔係任務本身。即係，6點至7點，一到7點同學唔知點解，就覺得溫完書㗎喇，但係可能咩都未做過。



【溫書要有原因】

每次溫書嘅時候，都要提醒自己，點解要溫書，溫書嘅目的係咩。例如，學生有意考入醫學院，目標就係IB 至少44/45，法律系就42/45。一有Distraction，就要提醒自己同目標又離遠一步。筆者嘅做法就係將個Reminder 貼喺自己溫書嘅枱，連埋分數，每日提醒自己，唔可以偷懶。



另外，亦都要問自己，點解要考得好，原因可以係五花八門，例如證明自己嘅能力，實現夢想，同輩競爭，完成父母期望，通常考得好嘅同學，都唔會淨係得聰明一個原因，通常都會有一個令佢不斷向前衝嘅動力原因。IB讀6科，其實真係辛苦嘅，如果冇原因支持你嘅付出，任何人都好容易放棄。



Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣