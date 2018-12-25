聖鬥少女翔　小宇宙動畫再燃

《聖鬥士星矢》雖然是80年代作品，但多年來人氣不衰，衍生出多套劇場版、舞台劇及外傳故事。當中由車田正美原作、久織知槙繪畫的外傳《聖鬥士星矢Saintia翔》，12月正式被動畫化在日本啟播。今次一改聖鬥士以男性主導的傳統，改以少女為主角，加上經典角色如天蠍座米羅、雙子座撒卡等粉墨登場，定能再燃起星矢迷的小宇宙！



《聖鬥士星矢》外傳漫畫多不勝數，較具人氣的《聖鬥士星矢THE LOST CANVAS 冥王神話》亦曾被動畫化，今次《聖鬥士星矢Saintia翔》有何突破呢？其實原作車田正美很久之前已想創作一個關於貼身保護雅典娜的女鬥士故事，希望能夠將少女纖細一面表現出來。不過原著中的女鬥士都要戴上面具，為解決此矛盾，作者特別創作出一個新名詞「聖鬥少女（Saintia）」，是一班專門照顧及守護雅典娜的鬥士，由於身份特殊，所以不用戴面具。主角翔子便屬於小馬座的聖鬥少女，絕招是小馬流星拳，相信星矢迷定有似層相識的感覺。



原著動畫中最受歡迎的篇章，定要數「十二宮篇」青銅五子激戰黃金聖鬥士一段，新動畫的故事亦設定於「十二宮篇」前後。翔子在「銀河戰爭篇」期間仍是普通校園少女，及後慢慢成長為聖鬥少女。由於時間軸與《聖鬥士星矢》重疊，所以不少經典角色如雙子座撒卡，甚至是星矢都會出現。當中戲份較重的是天蠍座米羅，曾拯救年幼時被邪神盯上的翔子，令她決心成為聖鬥少女。