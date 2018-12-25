三界五行：獅子座2019　面對逆境　調節心理

獅子座在2019年需要低調做人，高調做事，因為獅子是火象星座，在新的一年有三次日食現象，還有火星逆行天象，因此覺得，有心有力時無處發揮；機會來了卻沒精打彩。愛面子的人在這形勢下，覺得自己失威。應變之道，是無法改變外在環境時，設法改變內在心境。



事業比較反覆的日子是1月上旬、7月上旬和12月下旬，必須韜光養晦，不要貿然改變工作狀態和方式，避免轉工。相對而言，3至5月、8至11月的工作較為順利，應該奮力工作，不要放過任何表現自己的機會，積極發表個人見解，盡快提交計劃書，爭取上位。如果覺得自己的工作崗位不理想，可在8、9月份考慮轉工。人緣運很好，幫助過的人雪中送炭，在你工作逆境時，主動回報你。



財運在1及7月跌入低谷，必須審慎理財，以節儉為原則，投資要加倍小心，不要心存僥倖去參與博彩與投機，這兩個月份，不要與親友有金錢的合作，不要借錢給任何人，除非不介意對方歸還與否。獅子座並非知慳識儉的人，寫意的消費，只要是不浪費，不妨逗自己歡喜。



感情生活相當豐富，有不少可以共富貴又可以共患難的好朋友，願意分享你的成果，分擔你的憂愁，2、4、8、10及11月，愛情運相當好，愛情滋潤令你覺得人生充滿希望，如果打算結婚，可以在這幾個月份擇吉共諧連理。健康無大問題，何況你是個刻苦耐勞的人。



方向宇