脊字筆提：天氣凍痛風發作　腳趾膝痛求助脊醫

天氣稍為轉冷，不少人急不及待頻密打邊爐，有男士更因此而痛風發作。早前一位30多歲男患者前來求助，他表示腳趾公、腳踭及膝關節疼痛，起初懷疑自己運動過多，導致腰椎間盤突出，經檢查發現，是與近期天氣及飲食習慣有莫大關係。



這位男士從事文職，由於工作性質涉及銷售，因此，不是長期坐在辦公室，加上本身好動，保持隔日運動的習慣，有時間亦做拉筋伸展，自問關注健康。有天早上醒來，發覺腳趾公和腳踭位置頗痛，並且少許膝痛，回想前一天打網球比較劇烈，懷疑是運動扭傷；不過，三個關節同時在痛，一向有留意健康資訊的他，有點擔心是腰椎間盤突出，壓到神經線引起的痛症，決定求助脊醫。



初步觀察已推斷，他的情況與腰椎壓到神經線是有所分別。原因是腳趾公有明顯紅腫，腳踭位置及膝關節郁動時會痛，腳趾公痛楚最明顯，可能是痛風的徵狀。



【尿酸過高 引致痛風】

腳趾公痛，尤其在年輕男士身上，第一樣會想到的是因為尿酸過高，引起痛風的關節炎。基於患者的生活習慣，經常健身鍛煉體形，他吃的肉類蛋白質特別多，加上天氣漸冷，多了相約朋友打邊爐，卻後悔吃得太多而增加運動量；綜合以上種種得出了合理懷疑，痛是源自痛風。詳細了解，原來已不是第一次，過往亦試過夜晚腳趾痛。



進一步檢查，確定並非腰椎神經線受壓，由於幾個關節有紅腫現象，故此安排他去驗血，報告結果顯示有尿酸過高，我以營養學家的身份，給他降尿酸的飲食指引，並建議尋求西醫跟進病情。



痛風是來源於尿酸的鹽過高，之所以過高有兩個可能，一）水分不足；二）血液中尿酸鹽分太多。



水分不足，導致成因可以是喝水不足，或流汗太多，未有補充足夠水分。以上個案為例，男患者便是增加了運動量，卻沒有飲足夠的水。



至於他體內尿酸鹽分過高是與飲食有關，加上運動量增，身體肌肉加速了新陳代謝。頻密打邊爐多了吃肉和內臟，再喝經長時間肉骨熬的湯，以及飲啤酒，即引致尿酸增加；寒冷天氣，鹽的融化比較困難，在離開心臟最遠及最大的關節腳趾公，鹽融化程度更低，尿酸的鹽慢慢結晶積聚在關節，之後便會形成痛風。



特別提醒，天氣凍，愛好打邊爐的朋友，切記不能過量，應適可而止。



脊醫王俊華

香港脊醫學會

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家