本日日本：告別了！小丸子最後一期今天出版

今天是聖誕節，同時也是離別的日子，因為今天（12月25日）出版的《櫻桃小丸子》第17卷，也是小丸子的完結篇，小丸子的心事，最後一次跟大家傾訴了。



集結多個短篇

隨着《櫻桃小丸子》原作者櫻桃子於今年8月離世，漫畫版亦劃上句號，「集英社」今天發行的《櫻桃小丸子》第17卷，將會是完結篇。這本單行本集合了7個從未收錄過的故事篇章，包括2010年至2014年間在漫畫雜誌《Ribon》刊登的數個故事，還有櫻桃子為慶祝出道25周年重製第一話及30周年紀念作〈小丸子憧憬夏威夷篇〉等等。



相隔9年再出單行本

《櫻桃小丸子》漫畫於1986年8月至1996年6月期間在《RIBON》雜誌連載，連載期間該雜誌亦創下了最高銷量記錄，其後於2002年1月至2016年1月再次不定期刊載。而首本單行本於1987年7月15日推出，直到1996年的第14卷，每年都至少推出一本單行本，但隨着漫畫變成不定期連載，所以單行本推出的日期亦變得浮動，第15卷在2003年才發行，第16卷要到2009年才發行，而今次發行第17卷，距離上一次亦已經是9年前的事了，一眾小丸子粉絲可說是等到頸長！



傳說中的結局

就像大部分單元式日本漫畫那樣，小丸子的完結篇其實是沒有結局的，小丸子永遠是9歲的模樣，從沒長大過。坊間曾傳出過小丸子的結局，最經典的有兩個，其一是指小丸子後來她跟花輪同學結婚，但最廣泛流傳的，是指爺爺過身後，小丸子一家在大掃除，在衣櫥裏發現爺爺的舊股票，並且已經漲價不知多少倍，小丸子一家變得很有錢，不但搬入豪宅，小丸子跟姐姐也可以讀大學，後來小丸子去東京，成為漫畫家……兩個傳說中的結局，在第17卷中都不會出現，就像提醒大家，大團圓結局並不會那麼容易出現。



不見天日的98話

此外，在完結篇中，還是不見「消失的第98回」，這一回名為〈まる子、夢について考える〉，一開首，便是一群帶着詭異面具的邪教團體，圍着火堆跳舞，並高喊着「神請賜與我們力量」，小丸子躲在暗處，赫然發現其中2個邪教徒竟是藤木和永澤，身邊還出現了小杉的屍體，後來小丸子跟救了她的王子結婚……原來一切只是噩夢，夢醒後小丸子照常上課，但教室裏的藤木、永澤，竟戴着邪教面具，而她念念不忘的王子，原來是她前世的情人……故事就在這樣完結了。有傳這是櫻桃子老師精神狀態最渾沌時所創作的。隨着完結篇的出版，這消失的一回，將會永遠成為都市傳說，留在大家的心底。



