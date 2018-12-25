AURALiC G2　聖誕靚聲串流功能3合1

聖誕佳節又到，不少人已經約齊朋友開派對，想三五知己一邊品嘗大餐，一邊欣賞聖誕歌曲應節的話，AURALiC推出的發燒級音響G2是不錯的選擇，一套3機由ARIES G2串流播放器、VEGA G2解碼器，及LEO GX時鐘構成，一般音響將串流、解碼及時鐘部分放在同一機箱，容易造成音訊干擾，但G2卻將3大功能交由獨立主機處理，難怪音色如此乾淨低噪，加上引進Lightning Link接駁技術，令音訊的雙向傳輸率達18Gps，突出平時忽略了的音色細節。



嫌聽CD不時要換碟，音樂選擇又不夠多的話，ARIES G2串流播放器是你杯茶，它是2014年面世ARIES的後繼機，將無線音訊傳輸能力大幅度改善，亦能透過上網連接音樂平台如Tidal、Spotify，就能選擇多彩的網絡電台亦難不到它，加上對應AIFF、 ALAC、APE、DIFF、DSF、FLAC等格式，將聽歌選擇大大增加，而且為方便操作，機面設有4吋彩色屏幕，能顯示播放曲目及專輯封面，機箱由堅固鋁材加上EMI電磁屏蔽材料製成，能隔絕外界的磁場影響。此外，為進一步簡化操作系統，用家亦能透過應用程式Lightning DS來操作揀歌，在聖誕派對時揀選應節心水歌曲時就方便啦。



為了達致最細緻的解碼，VEGA G2解碼器使用改進的Sabre DAC解碼晶片，解碼能力由2012面世第一代VEGA的DSD128，升級至更音色層次感更細緻的DSD512，同時亦對應PCM 384kHz/32bit高分析解碼，有效提升音色清晰度及層次感，除了解碼外，VEGA G2更支援前級放大及耳擴功能，機面設有兩組6.3mm耳機插口，擔心晚上炸機會打擾到鄰居，就能簡單接駁耳機聽歌，靈活性一流。此外，機箱由原塊鋁材製造，配合機底可吸收震動的機腳，杜絕外來震動對音色的影響，而用家更能透過機面的4吋屏幕來了解，輸入音訊，音量及取樣率等資料，一目了然。



為了將影響音色的時基誤差減至最少，G2採用了獨立時鐘LEO GX，當用家將VEGA G2接駁上LEO GX，就會略過前者的內部時鐘線路，改由LEO GX全權負責時鐘處理，杜絕不必要的干擾。用家只需拆開機頂上蓋，就會發現主機內置一個盒子形的時鐘模組，內裏有兩個銣原子鐘，每個都配備有振盪器，可達致90.316MHz(44.1KHz)與98.304(48KHz)的極高訊號頻率，提供極為精準的時鐘處理，時基誤差比一般82飛秒時鐘低500倍，令音色更精準乾淨。此外，廠方為LEO GX設置了兩組超靜音的Purer-Power線性供電器，比起獨立一組能進一步減少噪音，一組為處理系統供電，而第二組則為時鐘電路供電，設計相當周全。