【生活夜校】你不知道的聖誕樹冷知識

每逢聖誕節，不少人都在家中擺放聖誕樹作裝飾，大家都習以為常，不過大家對聖誕認識又有多深呢？今天就跟大家分享一些聖誕樹的小知識。



為何聖誕樹梢有粒星星？

聖誕樹頂例必有粒星星，熟知聖經故事的也許都知道了，當時三位東方博士跟着一顆星星去到耶蘇誕生的馬槽，這便是後人稱的「伯利恒之星」（The Star of Bethlehem），而掛在樹頂有着紀念耶穌誕生等多種象徵意義。



最高的聖誕樹？

根據健力士世界紀錄，最高的聖誕樹出現在1950年的美國西雅圖，由真樹砍下，高達67.36米，並且由3,600盞燈點綴，擺設於Northgate Shopping Centre外，這紀錄至今尚未打破。



人類何時開始裝飾聖誕樹？

其實人類在冬天裝飾常綠樹的傳統，早在2千年前已經出現，比聖誕節還要早，因為許多宗教很早以前已經慶祝冬至節，作為一年中最短的一天，冬至是一個里程碑，為慶祝大自然即將「重生」，有些地方會把象徵生命的常綠植物如冷杉等帶到室內，營造出一種「春天」的氛圍。



聖誕樹曾經倒掛？

在17至18年紀德國的西南部，一般人，特別是低下階層，喜歡把小型的聖誕樹掛在天花板，以確保小孩子拿不到放在樹上作裝飾的美食，有些家庭甚至會倒掛聖誕樹，因為他們認為樹木的根部指向天，會令聖誕樹得到神聖的力量。



全美賣出3千萬棵

根據美國國家聖誕樹協會的數據，美國每年約售出2,500萬至3,000萬棵聖誕樹，總值約10億美元，是一門大生意。全美有近15,000個農場種植聖誕樹，分布在俄勒岡州、北卡羅萊納州、密歇根州、賓夕凡尼亞州、威斯康星州和華盛頓州等地。