大衞•霍克尼代表作　刷新在世藝術家作品拍賣紀錄

由傑夫‧昆斯（Jeff Koons）創作的《Balloon Dog（Orange）》所保持的在世藝術家的拍賣紀錄終於在今年被打破了！新紀錄由《藝術家肖像（泳池與兩個人像）PORTRAIT OF AN ARTIST（POOL WITH TWO FIGURES）》所造出，畫作出自英國國寶級藝術家大衞•霍克尼（David Hockney）之手，被視為20世紀最具代表性的油畫之一，成交價逾9,030萬美元！



這幅「最貴在世藝術家作品」作於1972年，畫中涵蓋泳池和人像兩大元素，乃David Hockney最為人熟悉的題材，並呈現出超卓的技藝，可謂極具代表性，因此該畫成為其多本畫冊的封面，亦曾參與無數展覽，包括2017至2018年於倫敦泰特美術館、龐畢度中心及大都會藝術博物館舉行的回顧巡展，更出現於1974年向霍克尼致敬的另類電影《危情後樂園（A Bigger Splash）》。值得一提，《藝術家肖像（泳池與兩個人像）》與藝術史的關係密切，令人想起文藝復興時期西方油畫所描繪置身田園中的浴者，作品不但比喻人類與大自然之間的和諧關係，更代表一個純潔的世界。