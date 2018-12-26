「芝」味腸仔聖誕樹 和朋友拆住食
2018年12月26日 09:00
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整棵腸仔聖誕樹，可以邊拆邊與朋友開心Share。（互聯網）
趁住今日Boxing Day，同朋友拆住禮物邊食「芝」味聖誕樹吧！IG@chefclubargentina教大家整一棵可以食落肚的芝士腸仔聖誕樹，利用錫紙砌出樹形，利用餅皮包好香腸，然後切段，記得整條餅皮不要切斷，完成後就可以圍住錫紙樹來包好，以牙籤固定。而頂部可以放粒芝士波波，掃上蛋汁後烤焗，再利用車厘茄和醬汁作裝飾，最後淋上大量車打芝士漿，整棵金黃美味的芝士腸仔聖誕樹便完成，欣賞過後慢慢拆出來和朋友開心Share，應節又飽肚。
https://www.instagram.com/p/BrmyrvYBQro/
材料：
餅皮 數塊
香腸 1包
蛋汁 適量
車厘茄 適量
茄汁 適量
芥辣醬 適量
Mozzarella芝士碎 少許
車打芝士漿 適量
做法：
1.餅皮切成數塊長方形，於一端放上香腸捲好。
2.在餅皮上切段，但不要切斷餅皮。
3.將腸仔餅皮圍在圓椎形的錫紙模上，利用牙籤固定。
4.餅皮內包好Mozzarella 芝士碎，搓成球狀，插在尖端位置。
5.餅皮掃蛋汁，以攝氏180焗15分鐘。
6.於牙籤突出來的位置插入車厘茄，周邊唧茄汁和芥辣醬，淋上車打芝士漿便完成。
網址：https://www.instagram.com/p/BrmyrvYBQro/