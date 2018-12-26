生活小百科：環保Boxing Day　5點改造花紙

Happy Boxing Day！你今年拆咗幾多份聖誕禮物呢？把禮物收拾好後，剩下來的包裝紙難免給人「食之無味、棄之可惜」的感覺，但其實花點心思，包裝紙都可以成為點綴家居的好幫手！



1.化身有趣藝術

把裁剪過後的包裝紙放進淨色相架內，立即成為了一件簡單又有趣的藝術品，為沉悶的家居布置添上趣味。



2.為盆栽添新裝

吃過乳酩後把瓶子洗淨，在底部刺數個小洞，再以剪成條狀的包裝紙圍邊，並以雙面膠黏合，不消一會兒便化身色彩繽紛的植物盆栽。



3.美化儲物盒子

把鞋盒的四邊和蓋子都以包裝紙覆蓋，一個時尚、美觀而實用的儲物盒子就此誕生了。



4.加插相框背景

當相片和相框的尺寸不相乎，可根據相框大小來裁剪包裝紙托底，頓時變成一個Instagrammable的的家居小物。



5.點綴飾物盤子

女孩子總喜歡在房間內展示自己的飾物，把合尺寸的包裝紙蓋在一個淨色碟子上，再放上叫你所鍾情的飾物，是一個多麼叫人心花怒放的擺設。



資料來源：http://www.girlabouttownhouse.com