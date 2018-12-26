WAREHOUSE x 丸山正宏　玩味黑金

日本手造眼鏡設計，向來予人一種精緻細膩的質感，每個細節位都經過精心計算，雕琢而成，但由丸山正宏（Masahiro Maruyama）所主理的眼鏡品牌MASAHIROMARUYAMA，其設計風格就走出這個傳統框框，大幅度起用於別人眼中被視為不完美、不對稱的線條，走在街上遠遠你都可以認出其手筆就正是其價值所在，對於不甘於隨波逐流，選擇Boston Frame及Wellington Frame的眼鏡迷，丸山正宏的出品，正是你杯茶。



不時為本地眼鏡迷帶來驚喜聯名鏡架的the WAREHOUSE optical，繼去年與MASAHIROMARUYAMA聯名合作推出限量10副的MM-0030後，今年再接再厲推出限量30副的MM-0036，採用鈦金屬（Titanium）物料打造的鏡架，保留鴛鴦鏡圈及傾斜鏡橋等招牌玩味設計，延續品牌一貫「不完美」美學態度，細心一睇更會發現鏡架從外面看是啞黑色，但其實暗藏金色內層，將璀璨搶眼金色以低調手法呈現，當時裝界鼓吹浮誇當道之時，這種日系內斂設計就顯得更難能可貴。